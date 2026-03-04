Slušaj vest

Zoran Nedeljković koji je imao 62. godine preminuo je 29. maja 2023. godine od posledica brutalnog prebijanja koje se dogodilo mesec dana ranije u beogradskom naselju Zvezdara. Nemanja i Tijana Nedeljković, deca nastradalog, pokrenula su peticiju pod nazivom "Pravda za Zokija".

Za emisiju "Crna Hronika" na Kurir televiziji reporter Luka Šindik ispratio je događaje ispred suda.

- Na suđenju je prisustvovala porodica okrivljenog za ubistvo Nedeljkovića ali i sam okrivljeni. On se u ovom trenutku brani sa slobode - rekao je Šindik.

On navodi da je trebalo da svedoči i policajac koji se našao na licu mesta i da je i on obuhvaćen optužnicom. Ipak, policajac se po drugi put nije pojavio. Proces je nastavljen pregledom snimaka nadzornih kamera koje gledaju na dvorište ubijenog Zorana ali i okrivljenog, gde se i smatra da je sukob počeo.

Da li će konačno doći do pravde?

Na snimcima se, kako se navodi, vidi kako okrivljeni sam sebe udara pesnicom 7 puta.

Podsetimo, okrivljeni je tokom ranijeg suđenja izjavio kako je on delovao isključivo u samoodbrani, dodao je da je bio i u šoku jer mu je to bio prvi fizički sukob ikada i da se zbog toga ne seća da li je udarao Zorana dok je bio na zemlji i koliko ga je udarao.

Mnogi se pitaju kako njegova porodica trenutno živi i kako je njima nakon svih ovih dešavanja.

- Mi kao članovi porodice se držimo zajedno i ovi momenti nam veoma teško padaju, pogotovo kada dođu dani suđenja, ovaj proces još uvek traje i zaista nam je sve teže - rekao je za Kurir sin ubijenog Zorana.

Podsetimo, napad se dogodio između 19.30 i 20.30 sati.

Nemanja Nedeljković, Zoranov sin, ističe da je porodica bila iznenađena time što je danas u sudnici pušten snimak, s obzirom na to da je za današnje suđenje bilo predviđeno samo saslušanje svedoka Marka Ristića, policajca koji je bio prisutan mestu prebijanja.

- Na video snimcima nadzornih kamera vidi se početak ovog događaja ali i sam zločin i ponašanje okrivljenog, koje je po mom ličnom utisku pre svega bezobzirno i nasilničko, jako mi je drago što je sud u ovom postupku uključio video materijal u činjenične i materijalne dokaze i zbog toga smo imali mogućnost da zapravo vidimo poslednje trenutke života sada već pokojnog Zorana Nedeljkovića - objasnio je Vuk Barać, advokat porodice oštećenog.

Kako advokat kaže, u optužnici stoji da je zapravo počinjeno krivično delo teška telesna povreda sa smrtnim ishodom.

- Što se odbrane tiče, tačno se vidi da su sada svi iskazi svih svedoka sračunati na izbegavanje ili umanjenje kazne jer snimak potvrđuje sasvim suprotno od onoga što je odbrana do sada iznosila - dodaje.

