VOZAČ "ŠKODE SMRTI" BIO KANDIDAT ZA ODBORNIKA U SJENICI: Automobilom pokosio majku s dvoje dece, oglasili se iz stranke nakon velike tragedije (foto)
Vozač iz Sjenice A.K. (26) koji je uhapšen zbog sumnje da je sinoć oko 21 sat izazvao jezivu saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule E. K. (44) i njena dvanaestogodišnja ćerka L. K., dok je devetogodišnji sin zadobio povrede opasne po život, kako Kurir saznaje, bio je kandidat za odbornika u Sjenici ispred stranke koju predvodi Usame Zurkolić.
Prema našim saznanjima, A.K. se našao na listi kandidata za odbornika Stranke pravde i pomirenja, međutim, nakon toga, nije se aktivno bavio politikom.
Podsetimo, on je uhapšen odmah nakon nesreće koja se dogodila u Ulici Ahmeta Abdagića, kada je automobil kojim je upravljao osumnjičeni udario u porodicu na trotoaru. Na licu mesta stradale su E. K. (44) i njena ćerka L. K. (12), dok se devetogodišnji sin bori za život i nalazi se u teškom stanju.
Vozaču je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu na saslušanje.
Oglasili se iz stranke
Stranka pravde i pomirenja oglasili su se na svojoj zvaničnoj Instagram stranici nakon nesreće.
- Povodom tragične saobraćajne nesreće u kojoj su život izgubili majka i dete, izražavamo najdublje i najiskrenije izraze saosećanja porodici, rodbini i prijateljima nastradalih. Ova velika tragedija duboko je potresla našu Sjenicu i ispunila tugom srca naših građana. Molimo Uzvišenog Allaha da nastradalima podari svoju milost, oprost i najlepše mesto u Džennetu, a njihovim najbližima sabur, snagu i utehu u ovim teškim trenucima iskušenja. Posebno izražavamo duboko saosećanje sa ocem porodice, delećei njegovu bol zbog nenadoknadivog gubitka. Period od 4.3. do 6.3. obeležiće se kao dani žalosti na teritoriji opštine Sjenica. U tim danima pozivamo sve građane, institucije i kolektive da svojim ponašanjem pokažu pijetet prema nastradalima i solidarnost sa njihovom porodicom. Neka ovi dani budu ispunjeni tišinom, dovom i dostojanstvom, kao izraz zajedničke tuge i poštovanja. Neka im Uzvišeni pdari večni rahmet, a njihovim porodicama sabur i snagu - piše u objavi u potpisu Povereništvo SPP Sjenica.