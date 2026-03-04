Slušaj vest

Vozač iz Sjenice A.K. (26) koji je uhapšen zbog sumnje da je sinoć oko 21 sat izazvao jezivu saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule E. K. (44) i njena dvanaestogodišnja ćerka L. K., dok je devetogodišnji sin zadobio povrede opasne po život, kako Kurir saznaje, bio je kandidat za odbornika u Sjenici ispred stranke koju predvodi Usame Zurkolić.

Prema našim saznanjima, A.K. se našao na listi kandidata za odbornika Stranke pravde i pomirenja, međutim, nakon toga, nije se aktivno bavio politikom.

Vozaču je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu na saslušanje.

Oglasili se iz stranke

Stranka pravde i pomirenja oglasili su se na svojoj zvaničnoj Instagram stranici nakon nesreće.