Dok se grad podno Peštera oprašta od policajke E. K. (44) i njene dvanaestogodišnje ćerke L. K., koje su u sekundi zbrisane sa trotoara, iz Beograda stižu reči koje ulivaju nadu.

Otac devetogodišnjeg dečaka iz Sjenice koji je povređen u istoj nesreći oglasio se sa Instituta za majku i dete:

- Moj Demir je dobro. Sa njim sam na Institutu, sada je na ispitivanjima - kratko je poručio otac na društvenoj mreži.

Sugrađani nastradale policajke E. K. sa suzama u očima pričaju o ženi koja je bila stub porodice i uzor u svojoj profesiji. Kažu da je do poslednjeg trena, onako kako je živela – požrtvovano i hrabro - verovatno pokušala da zaštiti svoje najmilije.

Tragedija u Sjenici: Teška saobraćajna nesreća u kojoj su poginule majka i ćerka

- Otišle su onako kako su i živele, nerazdvojne u ljubavi koja ne poznaje kraj. Dok gradom vlada tišina, sve naše misli su uz Demira. Neka mu snaga majčinog zagrljaja, koji ga je do zadnjeg trena čuvao, da snagu da izdrži - pišu slomljeni prijatelji na društvenim mrežama.

Nesreća se, podsetimo, dogodila u Ulici Ahmeta Abdagića, kada je automobil kojim je upravljao osumnjičeni A. K. udario u porodicu na trotoaru. Na licu mesta stradale su E. K. (44) i njena ćerka L. K. (12), dok je devetogodišnji sin teško povređen.