Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prijepolju isključili su iz saobraćaja trojicu vozača koja su vozili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Saobraćajna policija u Prijepolju zaustavila je vozača (23) koji je upravljao „folksvagenom“ pod dejstvom kokaina, kao i dvojicu vozača „poršea“ (43) i (45), takođe, pod dejstvom kokaina.

Vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

