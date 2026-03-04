Uhapšeni su vozači u Prijepolju koji su vozili pod dejstvom nedozvoljenih supstanci
VOZILI 2 "PORŠEA" NA KOKAINU: Pune ruke posla za saobraćajce u Prijepolju!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prijepolju isključili su iz saobraćaja trojicu vozača koja su vozili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.
Saobraćajna policija u Prijepolju zaustavila je vozača (23) koji je upravljao „folksvagenom“ pod dejstvom kokaina, kao i dvojicu vozača „poršea“ (43) i (45), takođe, pod dejstvom kokaina.
Vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.
