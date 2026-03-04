Slušaj vest

Iz MUP-a su upozorili da ovaj tragičan događaj još jednom pokazuje koliko su pešaci ranjiva kategorija učesnika u saobraćaju, naglašavajući zabrinjavajuće statističke podatke.

Prema njihovim navodima, od početka godine na putevima u Srbiji poginulo je 15 pešaka, što znači da je svaka treća žrtva saobraćajnih nezgoda upravo pešak. Posebno zabrinjava podatak da je pet osoba stradalo na mestima gde bi njihova bezbednost morala biti zagarantovana - na pešačkim prelazima i trotoarima.

Iz MUP-a apeluju na vozače da pokažu maksimalnu odgovornost i poštuju saobraćajne propise, ističući da bezbednost pešaka u velikoj meri zavisi upravo od njihove pažnje i savesnog ponašanja.

- Smanjite brzinu, naročito u naseljenim mestima i u blizini pešačkih prelaza. Budite dodatno oprezni u večernjim satima i u uslovima smanjene vidljivosti. Bez izuzetka ustupite prvenstvo prolaza pešacima na pešačkim prelazima i izbegavajte korišćenje mobilnih telefona i druge radnje koje odvlače pažnju tokom vožnje - navodi se u apelu.

Iz Ministarstva podsećaju da jedan trenutak nepažnje može imati nesagledive posledice.

- Saobraćajna pravila nisu preporuka, ona postoje da bi sačuvala živote - poručuju iz MUP-a, uz poziv svim učesnicima u saobraćaju da doprinesu većoj bezbednosti na putevima.

Podsetimo, do nesreće je došlo kada je osumnjičeni A.K., usled neprilagođene brzine, izgubio kontrolu nad „škodom“, izleteo sa kolovoza na trotoar i direktno udario u majku i dvoje dece, nakon čega se zaustavio udarcem u betonsku banderu i drvo.