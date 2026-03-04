HEROIN KRIO U STANU U ZEMUNU UPAKOVAN U 99 PAKETIĆA! Pao diler, a sa njim i kupac, uhvaćeni na delu! (foto)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Novi Beograd, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su M. P. (32) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i D. N. (52) koji se tereti za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.
- Policija je pregledom stana koji koristi M. P. na teritoriji Zemuna pronašla 183,15 grama heroina, spakovanog u kutiji u 99 paketića - navodi MUP u saopštenju.
Takođe, policija je kod D. N. pronašla paketić sa manjom količinom heroina koji je, kako se sumnja, prethodno kupio od M. P.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.