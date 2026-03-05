Slušaj vest

Istraga ubistva B. B. (59) iz Kruševca, koju je 11. februara ove godine u porodičnoj kući ubodima nožem ubio sin J. B. (32) i dalje je u toku, a sada je otkriveno da je osumnjičeni muškarac imao određene psihičke probleme zbog kojih se lečio, ali i da je tri meseca pre jezivog zločina bio nasilan prema svom ocu!

Ovaj jezivi zločin zaprepastio je čitavu Srbiju koja je i dalje u šoku nakon krvavog pira, a svi se pitaju zbog čega je J. B. odlučio da oduzme život ženi koja je njemu život podarila.

Sin je žrtvi, navodno, naneo dve ubodne rane, jednu u predelu vrata, a drugu u predelu stomaka. Nesrećna žena јe od zadobiјenih povreda preminula na mestu, a lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Kako je potvrđeno Kuriru, osumnjičeni za ubistvo je od ranije poznat policiji zbog nasilja u porodici koje je prijavljivao njegov otac. Međutim, kako saznajemo, otac ipak nije želeo da krivično goni sina.

Osumnjičeni J. B. Foto: Facebook

Takođe, kako je potvrđeno Kuriru, tridesetdvogodišnji muškarac je psihijatrijski bolesnik, lečen u bolnici.

- Protiv J. B. se ne vodi krivični postupak. Nakon dostavljenog izveštaja Policijske uprave Kruševac od 21.novembra 2025. godine, postupano saglasno Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, J. B. je izrečena hitna mera privremeno udaljenje učinioca iz stana i privremena zabrana da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj, u odnosu na oca M. B., zbog događaja od 6. novembra 2025. godine - naveli su za Kurir iz Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu i dodali:

- Prilikom proveravanja navoda ove prijave, otac M. B. nije bio zainteresovan za krivičnim gonjenjem, tom prilikom je izjavio da se ne oseća ugroženim i da mu nije potrebna zaštita od strane tužilaštva i policije. Osim ovog postupanja u novembru mesecu 2025. godine, nije bilo drugih prijava zbog porodičnog nasilja u ovoj porodici.

Takođe, prema našim saznanjima, J. B. je bio na lečenju u periodu od 6. novembra 2025. godine do 21. novembra 2025. godine na Odeljenju psihijatrije OB Kruševac.

Pokrenuta istraga

U predmetu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu doneta je naredba o sprovođenju istrage protiv J.B. iz Kruševca, zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

Rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Kruševcu protiv osumnjičenog J.B. određen je pritvor.

Od strane postupajućeg javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, izdata je naredba da se izvrši obdukcija sada pokojne B.B.

- Nalaz i mišljenje o obdukciji biće naknadno dostavljeni ovom tužilaštvu - saopšteno je ranije iz VJT u Kruševcu.

"Bila je dobra žena"

Ubijena žena B. B. je navodno bila medicinska sestra pred penzijom, a bavila se i porodičnim biznisom sa svojim suprugom. Komšije i poznanici tvrde da je žrtva bila izuzetno fina.

- Nije mi jasno šta se to desilo u njihovoj kući. Šta je to dovelo do ovako strašnog ubistva? Da sin ubije majku... A bila je dobra žena, fina... - rekla nam je jedna sugrađanka.

Sin ubio majku u Kruševcu Foto: printscreen društvene mreže

- Čula sam da su se i ranije svađali. Ne znam oko čega, ali priča se da su roditelji i pre imali problem sa njim, ne znam u kakvim je odnosima sa sestrom i bratom, koliko znam, sa drugom decom nije imala probleme nikakve. Čula sam da je u svađi znao da preti roditeljima da će ih ubiti. Strašno, jezivo! - rekla je ona.

Pojedini meštani kažu da je uhapšeni J. B. navodno imao problem sa nedozvoljenim supstancama. Ipak, drugi kažu da su čuli da je imao izvesne psihičke probleme.