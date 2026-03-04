Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Vranju, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, podneće krivičnu prijavu protiv Z. V. (60) iz Jagodine zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Foto: Mup

Policija je kod Vranjske Banje zaustavila "citroen" kojim je upravljao osumnjičeni i pregledom vozila pronašla 130 kilograma rezanog duvana bez akciznih markica Republike Srbije, dokaza o poreklu i prateće dokumentacije, čime je oštetio budžet Republike Srbije za oko 1.076.660 dinara.

