Policija zaustavila vozilo kod Vranjske Banje, zaplenjen duvan bez akciznih markica i prateće dokumentacije, protiv osumnjičenog podneta krivična prijava
MUP
PAO ŠVERCER KOD VRANJSKE BANJE! U "citroenu" vozio preko 100 kilograma rezanog duvana, oštetio državu za više od milion dinara (foto)
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Vranju, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, podneće krivičnu prijavu protiv Z. V. (60) iz Jagodine zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.
Foto: Mup
Policija je kod Vranjske Banje zaustavila "citroen" kojim je upravljao osumnjičeni i pregledom vozila pronašla 130 kilograma rezanog duvana bez akciznih markica Republike Srbije, dokaza o poreklu i prateće dokumentacije, čime je oštetio budžet Republike Srbije za oko 1.076.660 dinara.
Reaguj
Komentariši