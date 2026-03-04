Slušaj vest

B. V. je osumnjičen za krivično delo teško ubistvo, dok je M. V. osumnjičen da je izvršio krivično delo podstrekavanje na izvršenje krivičnog dela teško ubistvo, odnosno da je naručio liknidaciju pokojnog Kneževića.

Sumnja se da je B. V. dugovao novac na kamatu M. V., a kako nije imao novca da mu vrati, M.V. mu je, navodno, tražio da isplati dug na drugi način, tako što će za njega ubiti tridesetpetogodišnjaka.

Prema nezvaničnim saznanjima, osumnjičeni B. V. je radio kao farbar u jednom poznatom kragujevačkom servisu.

- B.V. se sumnjiči da je 1. marta, u popodnevnim časovima, u Kragujevačkom naselju Erdeč, ispalio više hitaca iz vatrenog oružja u pravcu oštećenog koji se nalazio u svom vozilu, nanevši mu povrede od kojih je preminuo na licu mesta - navedeno je u policijskom saopštenju.

M.. V. za koga se sumnja da ga je podstrekavao na ubistvo od ranije je poznat policiji. Kako nezvanično saznajemo, godinama radi kao obezbeđenje u kragujevačkim klubovima.

- Takođe, njegovo ime dobro je poznato policiji, jer je pre nekoliko godina sumnjičen i hapšen zbog nasilja i napada sekirom. U poslednje vreme uplovio je u malo ozbiljnije kriminalne vode - kaže naš izvor upoznat sa slučajem.

Novak Knežević neposredno pred smrt bio je sa porodicom u vikendici kod svog prijatelja, kada je ubica presreo njegov automobil koji se kretao po blatnjavom putu, i ispalio više hitaca ka njemu, od kojih je jedan bio smrtonosan.

Kako saznajemo, Knežević je u prošlosti bio vatreni navijač Radničkog, ali poslednjih nekoliko godina nije dolazio na utakmice.