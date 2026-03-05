SMRT POLICAJKE I NJENE ĆERKE U SJENICI PODSETILA NA 2 VRLO SLIČNE TRAGEDIJE: Otac stradao sa ćerkama u istom gradu, u Beogradu s porodicom poginuo saobraćajac!
Sjenica je ponovo postala središte tuge i bola, kada su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Sjenici, život izgubile majka E.K. (44) i njena dvanaestogodišnja ćerka! Čitav kraj je u šoku i neverici, s obzirom na to da je ova tragedija podsetila građane na jezivu nesreću koja se ranije dogodila u ovom gradu, kada su u sudaru 9. avgusta 2024. godine nastradali Hasredin Fehratović (42) i njegova trogodišnja ćerka, dok je starija devojčica podlegla povredama nekoliko dana kasnije.
Kurir je tada otkrio potresne detalje tragedije kada se, podsetimo, porodica Fehratović iz Novog Pazara vraćala sa odmora iz Sarajeva i kada je na njihovo vozilo naleteo mladić Dženan Korać u automobilu marke "mercedes" i izazvao direktan sudar.
- U "audiju" u kom je bila porodica Fehratović, bilo je pet osoba, pored bračnog para, na zadnjem sedištu bile su njihove dve ćerke i sin koji je prošao bez ikakvih povreda, a koji je, nažalost, gledao kako mu najbliži umiru pred očima i čudom ostao živ - podseća izvor Kurira.
- Sudar je bio toliko silovit i jak, ali mladić je imao sreće da prođe bez povreda, iako je doživeo veliku psihičku bol i traumu. Gledao je smrti u oči, a preživeo je - rekla je tada za Kurir komšinica ove porodice.
Grad bola i tuge
Izvor Kurira koji je upoznat tragedijama kaže da je "Sjenica ponovo središte tuge i bola, kao da se rane nisu ni zatvorile, a nova nesreća ih je ponovo otvorila".
U poslednjoj nesreći, prema prvim informacijama, nastradale su majka i ćerka, dok nadležni organi rade na utvrđivanju svih okolnosti pod kojima je došlo do sudara. Policija je obavila uviđaj, a istraga je u toku.
Vest o nesreći brzo se proširila, a porodica i prijatelji ne mogu da se pomire sa gubitkom. Potresnu poruku povodom još jedne tragedije koja je grad zavila u crno, uputio je i blizak član porodice iz Novog Pazara.
- Zar opet... Sjenica je grad šehida. Sjenica je izgleda i grad ubica. Allahu dragi, ti uzimaš sebi one koje voliš, molimo te otvori Dženetske kapije za ove dženetske Hurije. Zaista se vraćaju emocije i teške i bolne uspomene. Porodici treba mnogo sabura,
neshvatljivo je sve to.
Građani kažu da je bol ogroman i da svaka nova tragedija vraća slike prethodne nesreće.
- Kao da se sudbina poigrava sa nama. Još pamtimo onu nesreću kada su otac i ćerke stradali, a sada opet majka i dete - kaže jedan od građana.
Podsetimo, sinoćna nesreća se dogodila u Ulici Ahmeta Abdagića, kada je automobil kojim je upravljao osumnjičeni A. K. udario u porodicu na trotoaru. Na licu mesta stradale su E. K. (44) i njena ćerka L. K. (12), dok se devetogodišnji sin bori za život i nalazi se u teškom stanju.
Ugašena porodica policajca
Bojan izgubio život sa suprugom i sinom
Nastradala E. K. iz Sjenice je inače policajka koja je u momentu nesreće bila van dužnosti i sa decom, te je mnoge ova tragedija podsetila i na onu kada je 25. oktobra 2025. godineugašena cela porodica saobraćajnog policajca Bojana Živkovića (43).
On je tada stradao u stravičnoj saobraćajnoj nesreći zajedno sa suprugom Dijanom Kajiš (38) i njihovim devetogodišnjim sinom na Novom Beogradu, kada je na njihov automobil "hjundaji" naleteo "audi" kojim je upravljao Nikola Đ. (24) državljanin Bosne i Hercegovine.
Nesreća se, podsetimo, dogodila na raskrsnici ulica Heroja sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65 na Novom Beogradu.
Snimak saobraćajne nesreće na Novom Beogradu
Istragom je utvrđeno je da je osumnjičeni Nikola Đ. pod dejstvom alkohola i droge prošao kroz crveno svetlo na semaforu i zakucao se u automobil u kom je bila tročlana porodica.
- Bojan Živković, pripadnik saobraćajne policije je poginuo u saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu zajedno sa njegovom suprugom i sinom. Pijani i bahati vozač prošao je na crveno na semaforu i zakucao se u njih. Od siline udarca Bojan i njegova porodica su preminuli na licu mesta. Otišao je jedan divan čovek, koji je voleo i pošteno radio svoj posao, baš kao i njegov otac koji je otišao u penziju. Ubica je zavio u crno jednu domaćinsku porodicu i vrlo poštovanu - samo je jedna od objava koja se tada mogla pročitati na društvenim mrežama.
