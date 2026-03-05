Slušaj vest

Sjenica je ponovo postala središte tuge i bola, kada su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Sjenici, život izgubile majka E.K. (44) i njena dvanaestogodišnja ćerka! Čitav kraj je u šoku i neverici, s obzirom na to da je ova tragedija podsetila građane na jezivu nesreću koja se ranije dogodila u ovom gradu, kada su u sudaru 9. avgusta 2024. godine nastradali Hasredin Fehratović (42) i njegova trogodišnja ćerka, dok je starija devojčica podlegla povredama nekoliko dana kasnije.

Porodica Fehratović Foto: Facebook

Kurir je tada otkrio potresne detalje tragedije kada se, podsetimo, porodica Fehratović iz Novog Pazara vraćala sa odmora iz Sarajeva i kada je na njihovo vozilo naleteo mladić Dženan Korać u automobilu marke "mercedes" i izazvao direktan sudar.

- U "audiju" u kom je bila porodica Fehratović, bilo je pet osoba, pored bračnog para, na zadnjem sedištu bile su njihove dve ćerke i sin koji je prošao bez ikakvih povreda, a koji je, nažalost, gledao kako mu najbliži umiru pred očima i čudom ostao živ - podseća izvor Kurira.

- Sudar je bio toliko silovit i jak, ali mladić je imao sreće da prođe bez povreda, iako je doživeo veliku psihičku bol i traumu. Gledao je smrti u oči, a preživeo je - rekla je tada za Kurir komšinica ove porodice.

Grad bola i tuge

Izvor Kurira koji je upoznat tragedijama kaže da je "Sjenica ponovo središte tuge i bola, kao da se rane nisu ni zatvorile, a nova nesreća ih je ponovo otvorila".

U poslednjoj nesreći, prema prvim informacijama, nastradale su majka i ćerka, dok nadležni organi rade na utvrđivanju svih okolnosti pod kojima je došlo do sudara. Policija je obavila uviđaj, a istraga je u toku.

Tragedija u Sjenici: Teška saobraćajna nesreća u kojoj su poginule majka i ćerka Foto: RINA, Društvene Mreže, RINA

Vest o nesreći brzo se proširila, a porodica i prijatelji ne mogu da se pomire sa gubitkom. Potresnu poruku povodom još jedne tragedije koja je grad zavila u crno, uputio je i blizak član porodice iz Novog Pazara.

- Zar opet... Sjenica je grad šehida. Sjenica je izgleda i grad ubica. Allahu dragi, ti uzimaš sebi one koje voliš, molimo te otvori Dženetske kapije za ove dženetske Hurije. Zaista se vraćaju emocije i teške i bolne uspomene. Porodici treba mnogo sabura,

neshvatljivo je sve to.

Građani kažu da je bol ogroman i da svaka nova tragedija vraća slike prethodne nesreće.

- Kao da se sudbina poigrava sa nama. Još pamtimo onu nesreću kada su otac i ćerke stradali, a sada opet majka i dete - kaže jedan od građana.

Podsetimo, sinoćna nesreća se dogodila u Ulici Ahmeta Abdagića, kada je automobil kojim je upravljao osumnjičeni A. K. udario u porodicu na trotoaru. Na licu mesta stradale su E. K. (44) i njena ćerka L. K. (12), dok se devetogodišnji sin bori za život i nalazi se u teškom stanju.

Ugašena porodica policajca Bojan izgubio život sa suprugom i sinom

Nastradala E. K. iz Sjenice je inače policajka koja je u momentu nesreće bila van dužnosti i sa decom, te je mnoge ova tragedija podsetila i na onu kada je 25. oktobra 2025. godineugašena cela porodica saobraćajnog policajca Bojana Živkovića (43).

Porodica Živković Foto: MUP RS, Pivatna arhiva

On je tada stradao u stravičnoj saobraćajnoj nesreći zajedno sa suprugom Dijanom Kajiš (38) i njihovim devetogodišnjim sinom na Novom Beogradu, kada je na njihov automobil "hjundaji" naleteo "audi" kojim je upravljao Nikola Đ. (24) državljanin Bosne i Hercegovine.

Nesreća se, podsetimo, dogodila na raskrsnici ulica Heroja sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65 na Novom Beogradu.

Snimak saobraćajne nesreće na Novom Beogradu Izvor: Kurir

Istragom je utvrđeno je da je osumnjičeni Nikola Đ. pod dejstvom alkohola i droge prošao kroz crveno svetlo na semaforu i zakucao se u automobil u kom je bila tročlana porodica.

- Bojan Živković, pripadnik saobraćajne policije je poginuo u saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu zajedno sa njegovom suprugom i sinom. Pijani i bahati vozač prošao je na crveno na semaforu i zakucao se u njih. Od siline udarca Bojan i njegova porodica su preminuli na licu mesta. Otišao je jedan divan čovek, koji je voleo i pošteno radio svoj posao, baš kao i njegov otac koji je otišao u penziju. Ubica je zavio u crno jednu domaćinsku porodicu i vrlo poštovanu - samo je jedna od objava koja se tada mogla pročitati na društvenim mrežama.