Lazar Tejić, koji je optužen da je 12. novembra 2020. godine u novobegradskom naselju Belvil ubio Bojana Mirkovića, danas je zatražio od sudskog veća Višeg suda u Beogradu da mu omogući dostava hrane u zatvor, frižider u ćeliji, kao i da mu se omogući poseta zubaru i razgovori s psihologom. 

Inače, pred sudom je danas trebalo da počne ponovljeno suđenje za ubistvo Mirkovića, ali je početak odložen kako bi tužilaštvo preciziralo optužnicu. Suđenje se ponavlja pošto je Apelacioni sud ukinuo prvu presudu kojom je Tejić bio osuđen na 20 godina zatvora kao direktni izvršilac zločina. Ukinutom presudom, bili su osuđeni i Ivan Nikčević na 10 godina zatvora, kao saučesnik u zločinu, dok su Bojan Kovačević i Dušan Kokoruš osuđeni na po devet godina zatvora. 

Filip Ivanović Foto: Interpol

Optužnicom je bio obuhvaćen i Filip Ivanović, koji je ubijen 16. oktobra prošle godine. On je, podsetimo,  4. decembra 2024. godine pobegao iz kućnog pritvora, pre izricanja presude i o njemu se ništa nije znalo dok nije ubijen u Beogradu.

Ivanović je navodno bio pripadnik škaljarskog klana, a samo 15 dana pre nego što je ubijen u Hercegovačkoj ulici, na Cetinju mu je likvidiran brat Andrija Ivanović.

