Policija je u Novom Sadu uhapsila četrdesetšestogodišnjaka zbog teške krađe
PU Novi Sad
UHAPŠEN SERIJSKI LOPOV U NOVOM SADU: Na meti mu bila OVA vozila, a na kraju je uhvaćen na delu!
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su L. Lj. (46) iz ovog grada, zbog sumnje da je učinio šest krivičnih dela teška krađa.
Sumnja se da je on, sekući sajle za zaključavanje, na ulicama krao bicikle i električni trotinet.
Policija ga je juče uhvatila na Grbavici, sa biciklom koji je, kako se sumnja, takođe ukrao pre nekoliko dana.
Deo ukradenih vozila policija je pronašla i biće vraćena vlasnicima.
L. Lj. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.
Reaguj
Komentariši