U STANU U PANČEVU PRONAĐENO SKLADIŠTE DROGE: Muškarac odmah uhapšen, evo koliko će dugo biti iza rešetaka!
Više javno tužilaštvo u Pančevu je 4. marta 2026. godine donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog M.V. (24) iz Pančeva zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
- Osumnjičenom se stavlja na teret da je 2. marta 2026. godine u stanu u ul. Mihajla Petrovića Alasa u Pančevu neovlašćeno držao radi prodaje opojne droge kokain u količini od 256 grama i marihuanu u količini od 41 gram, kao i vagicu za precizno merenje- saopšteno je iz VJT u Pančevu.
Nakon saslušanja osumnjičenog u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, Viši sud u Pančevu je po predlogu tužilaštva odredio pritvor protiv osumnjičenog u trajanju do 30 dana zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoke i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.