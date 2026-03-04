Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Pančevu je 4. marta 2026. godine donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog M.V. (24) iz Pančeva zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Osumnjičenom se stavlja na teret da je 2. marta 2026. godine u stanu u ul. Mihajla Petrovića Alasa u Pančevu neovlašćeno držao radi prodaje opojne droge kokain u količini od 256 grama i marihuanu u količini od 41 gram, kao i vagicu za precizno merenje- saopšteno je iz VJT u Pančevu.