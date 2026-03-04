Slušaj vest

Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Srđana Popovića, Bobana Milića i Nenada Nena Kaluđerovića zbog brutalnog ubistva Dalibora Đurića iz Kotora, koje se dogodilo 22. septembra 2016. godine u spuškom zatvoru!

- Popović se već nalazi iza rešetaka zbog drugog krivičnog dela, dok su Milić i Kaluđerović u bekstvu i za njima je raspisana poternica - saopšteno je iz SDT-a. Kako dodaju, njima se na teret stavlja stvaranje kriminalne organizacije. Popović i Milić se sumnjiče da su kao saizvršioci počinili teško ubistvo, dok se Kaluđerović tereti za pomaganje u teškom ubistvu.

Dalibor Đurić Foto: Privatna Arhiva

- Specijalno državno tužilaštvo je Specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici predalo optužnicu protiv okrivljenih S.P., B.M. i N.K., zbog postojanja osnovane sumnje da su učinili krivično delo stvaranje kriminalne organizacije. Okrivljeni S.P. i B.M. terete se kao saizvršioci za krivično delo teško ubistvo, dok se N.K. sumnjiči za teško ubistvo pomaganjem - navodi se u saopštenju.

Prema navodima tužilaštva, predmet optužnice je delovanje kriminalne organizacije čiji su pripadnici bili okrivljeni, ali i druga za sada nepoznata lica, sa unapred podeljenim ulogama i zadacima. Cilj grupe bio je izvršenje krivičnih dela ubistva i teškog ubistva, uključujući i likvidaciju Dalibora Đurića, koji je važio za pripadnika suprotstavljene kriminalne organizacije.

Udar na klan Likvidacija Đurića predstavljala je snažan udarac za škaljarski klan i time je, navodno, bila poslata poruka tadašnjem vođi Jovanu Vukotiću. "Škaljarski šef" bio je u bekstvu, ne samo da bi izbegao zatvorsku kaznu koju bi morao da odleži, već samu likvidaciju koja bi vrebala i u samom zatvoru. Ipak, on je ubijen 8. septembra 2022. u Turskoj.

Zločin se dogodio unutar Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija 22. septembra 2016. godine, što je tada uzdrmalo javnost i otvorilo brojna pitanja o bezbednosti u zatvorskom sistemu u Crnoj Gori.

- Dalibor Đurić ubijen je iz snajperske puške dok je iza zidina spuškog zatvora trenirao u poluotvorenom odeljenju. Zbog uloge u ovom zločinu krajem 2020. godine su pravosnažno osuđeni, Dejan Pavićević na 18 godina kao i Miloš Trbo kojem je Viši sud izrekao jedinstvenu kaznu od 16 godina robije - podseća izvor.

Miloš Trbo i Dejan Pavićević Foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

"Mi ga spremali za zatvor, ja čistio pušku..."

Nenad Neno Kaluđerović prepričavao je svojevremeno Slobodanu Kašćelanu da bi ubica Dalibora Đurića zaglavio na robiji da on nije dobro očistio pušku nakon zločina. Njih dvojica imali su intenzivnu komunikaciju na Skaju, a Cetinjanin je često preuzimao ulogu čistača nakon kriminalnih akcija kavačkog klana, na čijem čelu se nalazi i odbegli Radoje Zvicer.



Slobodan Kašćelan, Radoje Zvicer i Nenad Kaluđerović Foto: Printskrin, Privatna Arhiva

- Nisam znao ko je onaj što je vježbao - objašnjava Cetinjanin, nakon čega ga Kašćelan pita da li stvarno ne zna ko je vežbao.

- Pa znaš li koga je onaj ubio što je vježbao u planinu. On je ubio Gera ćopavog i Đuričkovića - objašnjava mu Kašćelan.

Kaluđerović ga podseća da ne misli na tog ubicu, već na drugog.

- Ma ne Svat brate, niste vi sa njim dolazili, on je dolazio sa Italijanom. Nego ti i Munja kad ste bili. Za Svata znam, pa mi smo ga spremali za zatvor, ja čistio pušku, da je nisam onako prskao, pao bi - piše Kaluđerović.

Ko je Kaluđerović?

Kaluđerović je od aprila 2023. godine nedostupan crnogorskim istražiteljima, koji tragaju za njim zbog sumnje da je deo kriminalne grupe odgovorne za dvostruko ubistvo u Spužu, 14. oktobra 2020. godine.

Nenad Kaluđerović Foto: printscreen Instagram pg_forass

Tu tridesetjednočlanu kriminalnu grupu koju je, prema tvrdnjama specijalnih tužilaca okupio šef kavčana Radoje Zvicer, terete da su počinili krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo u saizvršilaštvu na štetu škaljarca Damira Hodžića i njegovog zeta Adisa Spahića, koji nije imao kriminalni dosije.

Tužilaštvo tvrdi da su članovi te kriminalne organizacije postali Vujotić, Kašćelan, Kaluđerović, Veljko Belivuk, Marko Miljković, Stevan Kraljević, Vladimir Vučković, Ratko Živković, Nebojša Janković, Darko Prelević, Darko Perović, Marko Kilibarda, Aleksandar Paunović, Milan Knežević, Aleksandar Dragićević, Zoran Kažić, Aleksandar Ljumović, Radoje Živković, Dragan Knežević, Blagoje Gašić, Dejan Gašić, Nikša Perović, Miloš Radonjić, Petar Đurović, Rade Garović, Mersudin Čalaković, Nikola Spasojević, Radovan Mujović, Borko Bešović i Bojan Bešović.