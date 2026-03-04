Slušaj vest

Povodom tragične nesreće koja se sinoć dogodila u Sjenici, oglasili su se iz Planinarskog društva PSD Zmajevac Sjenica, čija je dugogodišnja članica bila policajka E.K., koja je u nesreći izgubila život zajedno sa svojom maloletnom ćerkom.

90fcefa7-a6fe-4566-acc0-1b37db6f22172.jpg
E. K. sa ćerkom Foto: Facebook Printscreen

- Sa velikom tugom i neizmernim bolom obaveštavamo javnost da je u stravičnoj nesreći život izgubila naša draga članica E.K., zajedno sa svojim maloletnim detetom, dok je drugo dete hospitalizovano. Planina koju je volela i put kojim je išla danas su postali mesto iskušenja i neizrecive žalosti - piše u objavi. 

Edisa Karišik
E.K. Foto: Društvene Mreže

Kako naglašavaju, policajka će ostati upamćena kao iskrena prijateljica, posvećena planinarka i osoba velikog srca.

- Izražavamo najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji su ih poznavali. Molimo Svevišnjeg da joj oprosti grehe, primi dobra dela i podari Džennet, a porodici podari sabur i snagu da izdrže ove preteške trenutke - dodaju ispod.

Tragedija u Sjenici: Teška saobraćajna nesreća u kojoj su poginule majka i ćerka Foto: RINA, Društvene Mreže, RINA

Podsetimo, nesreća se dogodila u Ulici Ahmeta Abdagića, kada je automobil kojim je upravljao osumnjičeni A. K. udario u porodicu na trotoaru. Na licu mesta stradale su E. K. (44) i njena ćerka L. K. (12), dok se devetogodišnji sin bori za život i nalazi se u teškom stanju.

Vozač iz Sjenice A.K. (26) koji je uhapšen zbog sumnje da je sinoć oko 21 sat izazvao jezivu saobraćajnu nesreći, kako Kurir saznaje, bio je kandidat za odbornika u Sjenici ispred stranke koju predvodi Usame Zurkolić. Prema našim saznanjima, A.K. se našao na listi kandidata za odbornika Stranke pravde i pomirenja, međutim, nakon toga, nije se aktivno bavio politikom.

Ne propustiteHronikaMUP PODELIO CRNU STATISTIKU I VAŽAN APEL NAKON TRAGEDIJE U SJENICI! Policajka i njena ćerka 4. i 5. žrtva sa trotoara, a od početka godine poginulo 15 pešaka!
Sjenica.png
HronikaVOZAČ "ŠKODE SMRTI" BIO KANDIDAT ZA ODBORNIKA U SJENICI: Automobilom pokosio majku s dvoje dece, oglasili se iz stranke nakon velike tragedije (foto)
Sjenica (1) copy.png
HronikaPRVE REČI OCA NAKON TRAGEDIJE U SJENICI: Oglasio se iz bolnice o stanju dečaka, evo šta je poručio
Sjenica.png
Hronika"MAJKA NIKADA NE OSTAVLJA SVOJU DECU, OTIŠLE SU ONAKO KAKO SU I ŽIVELE, NERAZDVOJNE" Ceo grad tuguje posle tragedije u Sjenici, bližnji se mole za dečaka (foto)
Sjenica copy.png