Slušaj vest

Povodom tragične nesreće koja se sinoć dogodila u Sjenici, oglasili su se iz Planinarskog društva PSD Zmajevac Sjenica, čija je dugogodišnja članica bila policajka E.K., koja je u nesreći izgubila život zajedno sa svojom maloletnom ćerkom.

E. K. sa ćerkom Foto: Facebook Printscreen

- Sa velikom tugom i neizmernim bolom obaveštavamo javnost da je u stravičnoj nesreći život izgubila naša draga članica E.K., zajedno sa svojim maloletnim detetom, dok je drugo dete hospitalizovano. Planina koju je volela i put kojim je išla danas su postali mesto iskušenja i neizrecive žalosti - piše u objavi.

E.K. Foto: Društvene Mreže

Kako naglašavaju, policajka će ostati upamćena kao iskrena prijateljica, posvećena planinarka i osoba velikog srca.

- Izražavamo najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji su ih poznavali. Molimo Svevišnjeg da joj oprosti grehe, primi dobra dela i podari Džennet, a porodici podari sabur i snagu da izdrže ove preteške trenutke - dodaju ispod.

1/6 Vidi galeriju Tragedija u Sjenici: Teška saobraćajna nesreća u kojoj su poginule majka i ćerka Foto: RINA, Društvene Mreže, RINA

Podsetimo, nesreća se dogodila u Ulici Ahmeta Abdagića, kada je automobil kojim je upravljao osumnjičeni A. K. udario u porodicu na trotoaru. Na licu mesta stradale su E. K. (44) i njena ćerka L. K. (12), dok se devetogodišnji sin bori za život i nalazi se u teškom stanju.