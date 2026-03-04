POLICAJKA KOJA JE POGINULA SA ĆERKOM U SJENICI BILA I PLANINARKA! Oglasili se iz društva potresnom objavom: Ovo je mesto iskušenja i žalosti... (foto)
Povodom tragične nesreće koja se sinoć dogodila u Sjenici, oglasili su se iz Planinarskog društva PSD Zmajevac Sjenica, čija je dugogodišnja članica bila policajka E.K., koja je u nesreći izgubila život zajedno sa svojom maloletnom ćerkom.
- Sa velikom tugom i neizmernim bolom obaveštavamo javnost da je u stravičnoj nesreći život izgubila naša draga članica E.K., zajedno sa svojim maloletnim detetom, dok je drugo dete hospitalizovano. Planina koju je volela i put kojim je išla danas su postali mesto iskušenja i neizrecive žalosti - piše u objavi.
Kako naglašavaju, policajka će ostati upamćena kao iskrena prijateljica, posvećena planinarka i osoba velikog srca.
- Izražavamo najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji su ih poznavali. Molimo Svevišnjeg da joj oprosti grehe, primi dobra dela i podari Džennet, a porodici podari sabur i snagu da izdrže ove preteške trenutke - dodaju ispod.
Podsetimo, nesreća se dogodila u Ulici Ahmeta Abdagića, kada je automobil kojim je upravljao osumnjičeni A. K. udario u porodicu na trotoaru. Na licu mesta stradale su E. K. (44) i njena ćerka L. K. (12), dok se devetogodišnji sin bori za život i nalazi se u teškom stanju.
Vozač iz Sjenice A.K. (26) koji je uhapšen zbog sumnje da je sinoć oko 21 sat izazvao jezivu saobraćajnu nesreći, kako Kurir saznaje, bio je kandidat za odbornika u Sjenici ispred stranke koju predvodi Usame Zurkolić. Prema našim saznanjima, A.K. se našao na listi kandidata za odbornika Stranke pravde i pomirenja, međutim, nakon toga, nije se aktivno bavio politikom.