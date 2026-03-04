Slušaj vest

Srđanu Jezdimiru, jednom od najmoćnijih narko-bosova poznatom po nadimku "srpski Eskobar", protiv kog je Specijalno tužilaštvo pokrenulo istragu zbog sumnje da je preko saradnika u Srbiji oprao više od milion i po evra zarađenih od šverca kokaina, ekvadorsko pravosuđe prethodne nedelje oduzelo je celokupnu imovinu u toj državi!

Srđan Jezdimir Foto: Printsreen

Podsetimo, kako je juče saopšteno iz MUP-a uhapšena su dvojica njegovih saradnika u Srbiji, dok je protiv njega i još dvoje osumnjičenih podneta krivična prijava. Kako je navedeno, sumnja se da je Jezdimir organizovao kriminalnu grupu koja je od 2019. do 2022. godine na teritoriji Ekvadora i pojedinih evropskih zemalja vršila krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, a potom organizovao novu kriminalnu grupu, čiji su pripadnici postali osumnjičeni, u nameri da imovinu stečenu trgovinom drogom prebaci u legalne finansijske tokove kupovinom više nepokretnosti u Srbiji i Austriji, luksuznih satova, kao i držanjem veće količine gotovog novca u sefovima.

Gotovo istovremeno kada je nova istraga pokrenuta protiv jednog od najvećih narko-bosova u Srbiji, Srđanu Jezdimiru koji je trenutno u pritvoru u Ekvadoru, uručena je presuda kojoj ga je sud u toj državi osudio na 10 godina zatvora zbog pranja više od 11 miliona evra. Istom presudom, na identičnu kaznu osuđena je i njegova supruga Aleksandra Fernandez, a sud je naložio i da im se oduzmu tri kompanije, više nekretnina, luksuznih automobila kao i gotovina koja je zaplenjena prilikom pretresa i hapšenja 24. novembra 2024.

- Srpski državljanin je uhapšen u novembru 2024. godine u provinciji Gvajas. Prema istrazi, koristio je kompaniju za obezbeđenje, kompaniju za iznajmljivanje mašina i farmu škampa za pranje novca zarađenog od kokaina. Slučaj je nazvan Evro 2024. i pratili su ga, od prvog dana do donošenja presude brojni skandali - podsetili su ekvadorski mediji.

Kako navode, najpre je sudsko veće koje je vodilo postupak raspuštano, pošto je jedan od sudija prijavio da mu je Jezdimir pretio i pokušavao da ga primora da ga oslobodi. Kamere su čak snimile kako se, dok suđenju prisustvuje video linkom iz zatvora, Jezdimir prevlači prstom preko vrata. Drugi član veća suspendovan je, dok se sudija koja je glasala da se Jezdimir oslobodi, pod istragom za nezakonito bogaćenje, pošto su istražitelji otkrili da je u kutiji za cipele u svom domu skrivala 92.000 američkih dolara.

- Sud je takođe doneo odluku da se konfiskuje celokupan imovina, a kompanije kojima je rukovodio su zatvorene Utvrđeno je da su kupili 89 hektara seoskog zemljišta, luksuznu imovinu u Gvajakilu, Salinasu i Kuenki, uključujući luksuzna vozila i tešku mašineriju, plaćajući gotovinom. Iznos opranog novca, kako je utvrđeno na suđenju, iznosi ukupno 11 miliona američkih dolara - preneli su mediji.

Presuda protiv Jezdimira u Ekvadoru, napisana je na 265 strana i uručena mu je tek prethodne srede.

Mediji u Ekvadoru podsećaju da je on dobro poznat istražiteljima iz te države. Srpski Eskobar, kako ga zovu, prvi put je u tu državu došao 2013., a već naredne godine je uhapšen i osuđen na 17 godina i četiri meseca zatvora zbog trgovine drogom. Zahvaljujući nezakonitim presudama i korumpiranom pravosuđu, pušten je na slobodu 2019.

Srđan Jezdimir Foto: Printscreen

- Po izlasku iz zatvora on i njegova partnerka su otputovali u Srbiju i po povratku su uspostavili poslovnu mrežu kompanija preko koje su prali novac. Prema zahtevu za pravnu pomoć iz Nemačke, on je tokom 2020. i 2021. iz Ekvadora u Evropu poslao 9 tona kokaina - navode ekvadorski mediji i dodaju da je par prvo osnovao jednu, a zatim još dve kompanije.

Inače, interesantno je da je i bivši policijski inspektor Božidar Stolić osuđen zbog odavanja podataka ljudi iz kriminalngo miljea, a među njima je bio i Srđan Jezdimir. Kako je utvrđeno, Stolić je u sistemu proveravao da li je protiv njega raspisana poternica.

Poternica za Jezdimirom, međutim, raspisana je nekoliko godina kasnije, zbog sumnje da je kao jedan od vođa balkanskog kartela učestovao u švercu kokaina u bananama.

Istovremeno, za njim je poternicu raspisala i Austrija, zbog sumnje da je učestvovao u planiranju ubistva pripadnika kavačkog klana u Beču. Ekvadorsko pravosuđe nedavno je odobrilo izručenje ovog narko bosa Ausriji, ali tek pošto odsluži kaznu u Ekvadoru.

Inače, tokom prvog suđenja u Ekvadoru za šverc kokaina, Srđan Jezdimir tvrdio je da je u Srbiji bio uspešan sportista. Tvrdio je da je u Ekvador došao kako bi radio. Tvrdio je da je njegova majka došla u tu državu 2013. kako bi kupila farmu a da je njegova namera bila da joj pomogne, ali da je odustala jer je videla mnogo naoružanih ljudi.