Teško ubistvo, za koje se tereti, Radić je počinio u trenutku kada mu je sposobnost da shvati značaj dela bila smanjena usled alkoholisanosti.

Obrazlažući presudu, predsednik sudskog veća Sanja Berak kazala je da su tokom dokaznog postupka izvedeni svi relevatni dokazi, i da je sudsko veće pažljivo razmotrilo sve, posebno u pogledu percepcije ovog događaja.

OVO JE BIO OKIDAČ ZA KRVAVI PIR KOD BEOČINA? Komšije u šoku: Zadržavala sam Nadu na kafi, a ćerka joj verovatno već bila mrtva

Veće je, kako je rekla sudija, mišljenja da je Radić svestan i sa umišljajem usmrtio bivšu suprugu i nekadašnju taštu, a da je prilikom odlučivanja o kazni, veće imalo u vidu da je dva puta osuđivan za krivična dela sa elemntima nasilja prema porodici.

- Veće je mišljenja da okrivljeni nema empatiju i osrećaj krivice – kazala je sudija i osećaj krivice – kazala je sudija prilikom obrazčaganja presude.

Ovo je, inače, 14 doživotna robija koja je izrečena od 2018, kada je u Srbiji uvedena ova najstroža kazna.

"Ležim pored nje i krvavu je ljubim!"

Radić je 18. februara 2024. godine došao do dvorišta porodične kuće u kojoj su živele njegova bivša supruga i njena majka, i sa umišljjem ubio obe. Ušao je u dvporište i razvalio vrata u prizemlju, gde je najpre nožem napao Nadu, a zatim se popeo na sprat, gde je takođe razvalio vrata i nožemk naneo smrtonosne povrede bivšoj supruzi Dragani. Posle toga je pozvao svog brata i rekao da ih je ubio obe, a zatim je legao pored Draganinog tela, gde ga je policija kada je stigla, i zatekla.

Prema optužnici, Radić je kobne večeri, u stanju teškog pijanstva, 2,84 promila alkohola u krvi, besno upao u kuću u Rakovcu. Prvo je razvalio vrata, zatim nasrnuo na taštu Nadu i nožem joj naneo 13 uboda u predelu glave, vrata i grudi, plus više rana po telu. Potom se popeo na sprat i napao bivšu suprugu, kojoj je naneo čak 23 ubodne rane u vitalne organe, i još 15 rana po ostatku tela!

Drugarica sada pokojne Dragane, Mihaela Maša Dulić, rekla je na jednom od suđenja da je Branislav kobnog dana pozva.

- U tu nedelju, kada se sve dogodilo, Branislav me je zvao uveče između 20 i 20.30 časova i rekao da se više nikada nećemo čuti, misleći na njega i mene. Rekao je da ih je ubio sve. Odmah sam pozvala policiju, ali su mi u policiji rekli da je patrola već na putu mesta događaja. Nisam verovala da se to zaista desilo, pa sam pozvala Draganu, nadajući se da ću čuti njen glas, ali se na njen mobilni telefon javio Branislav - ispričala je svedokinja tada i dodala da je pitala Branislava šta je to uradio, a da joj je on odgovorio: „Ležim pored nje i krvavu je ljubim.“

Ona je takođe rekla da je okrivljeni imao meru zabrane prilaska sada pokojnoj Dragani, ali da je ona tu meru kršila i često odlazila kod njega.

- Oni su jedno prema drugom imali takvu ljubav, da ja to nigde nisam videla - navela je prilikom svog svedočenja.