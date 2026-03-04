Slušaj vest

Sinoć je, malo iza ponoći, izbio požar u poznatom ugostiteljskom objektu na opštini Palilula u Beogradu.

Prema prvim informacijama, incident je namerno izazvan, a potraga za počiniocem je u toku.

Foto: Kurir

Kamere snimile sve

Iako je vatra pretila da u potpunosti uništi objekat, brzom intervencijom vatrogasaca sprečeno je širenje na okolne zgrade. Na sreću, u trenutku izbijanja požara u restoranu nije bilo nikoga, te nema povređenih niti žrtava.

Snimci sa sigurnosnih kamera daju jasan uvid u to kako je do požara došlo. Na video-zapisu se vidi nepoznata muška osoba koja je prišla objektu, polila ga zapaljivom tečnošću i zapalila. Počinitelj je odmah nakon toga pobegao.

Materijalna šteta na restoranu je, prema prvim procenama, izuzetno velika, s obzirom na to da je uništen veći deo enterijera i inventara.

O celom slučaju odmah je obavešteno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje je naložilo policiji da prikupi sve dokaze i identifikuje lice sa snimka. Policija je obavila uviđaj, a rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog napada je u toku.

Pucnjava

Multimilioner Mario Daser (36), nemački bokser, ranjen je zajedno sa Miloradom A. (31) u istom beogradskom restoranu, a nemački mediji pisali su tada da je Daser u Srbiji bio zbog biznisa.

1/10 Vidi galeriju Mario Daser Foto: Drustvene Mreže

Pucnjava se, podsetimo, dogodila 21. febrauara prošle godine oko četri sata ujutru u restoranu u Ulici knez Danilovoj. Poznati nemački bokser bio je pogođen u potkolenicu, dok njegov prijatelje imao povrede na vratu i ruci.

Krvavi tragovi ispred beogradskog lokala bili su vidljivi nakon pucnjave koja se dogodila usred noći. Inspektori su sutradan ispitivali svedoke i uzimali snimke sa nadzornih kamera kako bi identifikovali napadače.