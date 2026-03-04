Slušaj vest

Ekipa Kurira došla je u posed uznemirujućeg snimka incidenta koji se dogodio 8. februara 2026. godine oko 7 časova ujutru u Ulici Dunavski kej u Beogradu. Na snimku se, kako se vidi, muškarac A. S. (47) ponaša nasilno i bez ikakvog povoda napada sve što mu se nađe na putu!

Pogledajte uznemirujući trenutak kada je nasilnik nasrnuo na staricu:

Snimak nasilnika sa Dorćola kada je nokautirao ženu  Izvor: Privatna arhiva

Kako se sumnja, on je najpre prišao parkiranom automobilu marke "audi A4", koji je potom udarao rukama i nogama, a zatim i skakao po njemu, pričinivši znatnu materijalnu štetu. 

- Nakon toga, osumnjičeni se udaljava niz ulicu, gde nailazi na ženu G.U. (74). Kako se može i videti na snimku, bez ikakvog razloga joj zadaje udarac zatvorenom šakom u predelu slepoočnice. Žena pada na beton i, srećom, zadobija samo laku telesnu povredu - kaže izvor Kurira. 

Međutim, tu se nasilje ne završava.

- U blizini Ulice braće Baruh presreće muškarca (60). Najpre mu upućuje psovke: "Puši k**** i ti, debeli", a zatim ga više puta udara pesnicama u glavu. Kada oštećeni pada na zemlju, napad se nastavlja, osumnjičeni ga, kako se sumnja, šutira po glavi i telu, a u jednom trenutku šutira i njegovog psa! Muškarac je tom prilikom zadobio teške telesne povrede - podseća izvor i dodaje da mu je žrtva govorila da je srčani bolesnik, da je operisao srce i da može da ga ubije. Međutim, to nije sprečilo A.S. da nastavi da ga udara.

Osumnjičeni na saslušanju u tužilaštvu nije želeo da iznosi odbranu. Tužilaštvo je Prvi osnovni sud u Beogradu podnelo predlog za određivanje pritvora, imajući u vidu, kako se navodi, okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi mogao u kratkom roku da ponovi krivično delo.

