Veća količina sena je izgorela u mesto Ravno Selo, u opštini Vrbas. 

Kako se navodi na Instagram stranici "193ns_rs" na licu mesta pripadnici Vatrogasno-spasilačkog voda Vrbas i DVD Ravno Selo radili su na gašenju, kako se buktinja ne bi proširila. 

Trenutno nije poznato kako je došlo do požara, kao ni materijalna šteta. 

Kurir.rs

