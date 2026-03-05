U Ravnom Selu kod Vrbasa izgorela je velika količina sena. Vatrogasci brzo reagovali i sprečili širenje požara
Buktinja
POŽAR U RAVNOM SELU! Vatrogasci vredno radili na gašenju buktinje: Evo šta je MASOVNO izgorelo (FOTO)
Veća količina sena je izgorela u mesto Ravno Selo, u opštini Vrbas.
Kako se navodi na Instagram stranici "193ns_rs" na licu mesta pripadnici Vatrogasno-spasilačkog voda Vrbas i DVD Ravno Selo radili su na gašenju, kako se buktinja ne bi proširila.
Trenutno nije poznato kako je došlo do požara, kao ni materijalna šteta.
Kurir.rs
