Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv droga, u saradnji sa Interventnom jedinicom 92, zaplenili su oko 50 kilograma marihuane i uhapsili V. M. (34) i N. M. (32) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je na teritoriji Čukarice zaustavila vozilo marke "pežo" kojim je upravljao V. M. dok se N. M. nalazila na mestu suvozača i pregledom vozila pronašla opojnu drogu marihuanu.

Takođe, pretresom stana V. M. pronađeno je oko 100 grama kokaina, kao i dve vagice za precizno merenje.

Zaplena droge na Čukarici Foto: MUP Srbije

Osumnjičenima će biti određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

