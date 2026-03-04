Slušaj vest

Meštani Sjenice zanemeli su od tuge nakon stravične nesreće u kojoj su život izgubile majka i ćerka, dok je sin zadobio teške povrede.

Muk je u čitavom kraju, a svi koji su poznavali Edisu imaju samo reči hvale za nju - opisuju je kao plemenitu, posvećenu majku i

ćerku, uvek spremnu da pomogne.

Roditelji nastradale policajke žive u selu Gonje, gde je ona provela detinjstvo. Tišina i neverica i dalje vladaju među meštanima, koji se teško mire sa tragedijom koja je zadesila njihove komšije.

Komšije Andrija i Grozda Kiković govorili su za Republiku o Edisi sa suzama u očima.

- Karakter broj jedan - tako mi kažemo. I ona i otac, majka, braća, a i zet, svi su dobri ljudi. Muž joj je policajac, i on je dolazio tu. Ćerka koja je stradala ima 12 godina, a povređeni sin devet - kažu Kikovići.

Kako ističu, stradalu policajku pamte samo po dobrom.

- To je bilo dete za primer. Družila se sa našom ćerkom, ista su generacija, išle su zajedno u školu, ona je često dolazila kod nas. Na 500 metara su nam kuće, njihove roditelje još nismo zvali. Nismo znali o kome se radi kada smo čuli za nesreću, ni na kraj pameti nam nije palo da se to njoj desilo - kažu potresene komšije.

Kako su ispričali, nesreća se dogodila kada se Edisa sa decom vraćala kući nakon što su bili na večeri kod braće. O vozaču koji je uhapšen zbog nesreće, kako kažu, ne znaju puno.

- Mi njega ne znamo, ali od jednog čoveka sin radi u obezbeđenju sa njim i poznaje ga. Kaže da je nemoguće da je on to uradio, ali ga je, navodno, nekoliko dana pre devojka napustila i bio je nervozan. Teško je i njemu. Znam mu strica, on je dobar čovek - kažu.