Podsetimo, Vaso R. (43) je prvostepenom presudom osuđen na dve godine i tri meseca zatvora zbog brutalnog prebijanja 22-godišnje Dejane Ć. 25. oktobra 2025. godine u Beranama.

Da li je zadovoljna izrečenom presudom, za emisiju "Crna hronika", koja se emituje na Kurir televiziji, govorile su Dejana Ć. žrtva nasilja i Anđela, sestra žrtve nasilja.

- Iskreno, nisam zadovoljna presudom jer smatram da je kazna mala za ono što mi je tog dana uradio. Ne osećam se bezbedno. Njegovi prijatelji su stalno negde u blizini. Toliko smo se uplašile da smo odlučile da živimo što dalje od njih, samo da ih ne viđamo. Ipak, ponekad ih sretnemo i tada se sklonim. Iskreno, da je bilo kako treba, on mene ne bi mogao da pogleda u oči - rekla je Dejana.

Foto: Privatna arhiva

Izvinjenje koje nije donelo mir

Kako je ispričala, optuženi joj se neposredno pred izricanje presude izvinio, ali je njegovo ponašanje u sudnici za nju bilo dodatno uznemirujuće i bolno.

- Prišao mi je pred kraj suđenja i rekao „izvini“, svega nekoliko minuta pre nego što je izrečena presuda. Smatram da je to licemerno. Ako zna kroz kakvu sam traumu prošla, nema potrebe da deset minuta pre toga viče u sudnici. Dovoljno mi je da čujem njegov glas - pretrnem i jedva stojim na nogama - objasnila je.

Neprijatne scene i pritisci

Anđela tvrdi da je tokom suđenja bilo napetih situacija, da je optuženi negodovao zbog medija i upućivao pretnje, kao i da je pre hapšenja dolazio na njenu kućnu adresu.

- U sudnici je bilo zaista previše neprijatnih situacija. Ustajao je, žalio se što se slučaj pominje u medijima, govorio da mu se ime više ne provlači po novinama. Vikao je, pretio tiho, tako da sudija ne čuje, ali da mi čujemo. Pre hapšenja je često dolazio i na moju kućnu adresu - rekla je Anđela.

Foto: Privatna arhiva

Pritisci da povuče prijavu

Dejana navodi da je trpela pozive i poruke da povuče izjavu, ali da je uprkos strahu to odbila, nakon čega su usledili novi dolasci i pritisci sve do hapšenja.

- Gazda lokala nam je rekao da ga je zvao i tražio da povučem izjavu. Nisam htela. Rekla sam da se bojim, ali da neću povući prijavu. Pre mene je napao još tri devojke, koje su, koliko znam, povukle izjave. Dva dana kasnije došao je na moju kućnu adresu, a nakon toga je uhapšen. I pre prvog suđenja dolazili su neki njegovi poznanici. Bilo je i drugih ljudi koji su poručivali da povučem izjavu - navela je Dejana.

- Ne sećam se gotovo ničega u vezi samog napada. Kada sam se probudila iz nesvesti, pitala sam šta mi se desilo, mislila sam da je u pitanju neka saobraćajna nesreća. Tek kasnije, posle dvadesetak dana, počeli su da mi se vraćaju fragmenti. Sećam se samo trenutka kada je prišao i udario me otvorenom šakom. Posle toga - mrak.

Foto: Privatna arhiva

Sećanja u fragmentima

Kako kaže, posle napada se ničega nije sećala i tek su joj se nedeljama kasnije vraćali delovi događaja, dok joj je urezan ostao samo trenutak prvog udarca.

- Sudski veštak je naveo da sam imala teške telesne povrede. Rekao je da i jedna sekunda bez svesti znači potres mozga i konstatovao mi teške telesne povrede. Međutim, njegov advokat osporava to, tvrdeći da osoba u nesvesti ne može da ispusti zvuk, a na snimku se u jednom trenutku čuje moj glas. Posle toga se jasno vidi da sam bez svesti. Verujem da će se žaliti na presudu - kaže.

- Po ponašanju optuženog tokom suđenja videlo se da mu presuda ne odgovara. U sudnici je vikao, raspravljao se sa sudijom, pretio nama. Sve to dodatno pojačava moj strah - zaključila je Dejana.

