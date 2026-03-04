Hronika
UHAPŠENA ŽENA (50) U ARANĐELOVCU: Pronađeno joj 920 litara nafte (FOTO)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Kragujevcu, PS Aranđelovac, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Aranđelovcu, uhapsili su G.P. (50) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivična dela nedozvonjen promet akciznih proizvoda i nedozvoljeno skladištenje robe.
Foto: MUP Srbije
Policija je prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičena, pronašla 920 litara naftnog derivata bez dokaza o poreklu.
Foto: MUP Srbije
Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedena Osnovnom javnom tužilaštvu u Aranđelovcu.
