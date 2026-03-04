Slušaj vest

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv M.S. (33) iz Požarevca, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo Proganjanje.

Okrivljenom M.S. se stavlja na teret da je u stanju bitno smanjene uračunljivosti u vremenskom periodu od 29.11. 2022. godine do 15. 6. 2023. godine, u Pančevu, protivno volji oštećene D.P. (57) u cilju uspostavljanja neposrednog kontakta, istoj uporno putem aplikacije "Messenger", koristeći nalog sa lažnim imenom, slao poruke i upućivao video pozive u kojima je oštećenoj D.P. pretio i zahtevao da mu dostavlja fotografije eksplicitne sadržine, što je oštećena i učinila iz straha, a zatim je i pozivao sa skrivenog broja telefona.

Takođe se tereti da je eksplicitne fotografije oštećene prosleđivao članovima njene porodice, kao i da je bez njenog znanja objavio oglas sa njenim fotografijama, usled čega je oštećena primala pozive nepoznatih lica.

Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenog M.S. osudi na kaznu zatvora u trajanju od devet meseci, kao i da mu izrekne meru bezbednosti zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenom u trajanju od najmanje jedne godine i meru bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi.

Kurir.rs

