Večeras je došlo do saobraćajne nesreće u čačanskom naselju Trnava. 

Naime, kako se vidi na snimku Instagram stranice "_rina.rs" automobil je završio prevrnut na bok usled siline udara. 

Stanje učesnika za sada nije poznato, u toku je policijski uviđaj.

Kurir.rs/Rina

