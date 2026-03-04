Večeras je u čačanskom naselju Trnava došlo do teške nesreće, automobil se prevrnuo na bok. Policijski uviđaj je u toku
AUTOMOBIL ZAVRŠIO PREVRNUT NA BOK! Saobraćajna nesreća u Čačku: Uviđaj u toku (VIDEO)
Večeras je došlo do saobraćajne nesreće u čačanskom naselju Trnava.
Naime, kako se vidi na snimku Instagram stranice "_rina.rs" automobil je završio prevrnut na bok usled siline udara.
Stanje učesnika za sada nije poznato, u toku je policijski uviđaj.
Kurir.rs/Rina
