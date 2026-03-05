Slušaj vest

Gordana D. (57), koja je u napadu pasa zadobila teške telesne povrede opasne po život, nalazi se na Odeljenju "Šok A" u KC Srbije gde se lekari još uvek bore za njen život.

U ponedeljak uveče u porodičnoj kući Gordane D. na Voždovcu, nesrećnu ženu su napali psi rase kane korso koji su joj tom prilikom naneli jezive povrede.

- Gordana D. je sa teškim povredama primljena na odeljenje reanimacije u Urgentnom centru u Beogradu. Ona se trenutno nalazi na odeljenju Šok A, u teškom stanju i pod neprestanim je nadzorom lekara - rekao je izvor.

Prema nezvaničnim saznanjima, radi se o vlasničkim psima, čiji je vlasnik sin povređene žene.

"Krvi je bilo na sve strane"

Komšije povređene žene, koje su prve pritekle u pomoć, opisale su trenutak napada kao izuzetno brutalan. Prema njihovim rečima, ženu su psi oborili i počeli da je ujedaju po rukama i telu.

- Čuli smo vrisku i zapomaganje. Povređena žena je vikala: "Ja sam Nora, ja sam Nora!" - rekle su komšije. Navodno, Nora je nadimak po kom su je prijatelji znali.

Kako se pretpostavlja, žena je pokušavala na taj način da urazumi životinje, objašnjavajući im da je to ona, koja im je poznata, ali bezuspešno.

Prema nezvaničnim informacijama, Gordana je zadobila teške povrede ekstremiteta, otkinuto joj je meso sa ruke.