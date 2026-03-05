Slušaj vest

Smrt Luke Jovovića koji je imao samo 15 godina potresla je javnost. Za njegovu porodicu borba nije završena čak ni nakon presude, posle saobraćajne nesreće u kojoj je teško povređen Luka je 9 dana proveo u komi pre nego što je preminuo. Odluka suda da za njegovu smrt izrekne kaznu od 3 i po godine izazvala je brojne reakcije.

- Kada bih pomislio na tako mali broj godina, prva stvar koja mi je padala na pamet bila je osveta. Kada vam dete strada, u svakom roditelju se probudi želja za osvetom jer pravde u ovom sistemu nema. Pokazatelj da pravda nije zadovoljena je i ta presuda koja je doneta nakon 23. ročišta u osnovnom sudu u Somboru. Tamo sam 3 godine gledao ubicu svog deteta kao i lažne našminkane institucije poput advokata i savetnika koji su samo uzimali novac i pravili dodatne troškove - rekao je Dragan Jovović, otac stradalog Luke gostujući u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji i dodao:

- Nažalost, malo roditelja je kao što sam ja, da mogu da gledaju sva ta odlaganja, laganja, prolongiranja i izmišljanje raznih razloga kako ne bi došli. Presuda osnovnog suda u Somboru je ponižavajuća, samo 3 ipo godine za smrt mog deteta kojeg je nažalost usmrtila Nataša Anđelković ispred svoje kuće - dodaje Jovović.

"Udarila ga je i pobegla sa mesta nesreće"

Kako ističe, posebno ga je zabolelo u celom slučaju što njegovom sinu osuđena, koja je po profesiji medicinska sestra, nije pružila prvu pomoć niti je pozvala hitnu službu već je samo pobegla.

- Nataša je tada bila na telefonu i jela pljeskavicu dok joj je muzika bila uključena do maksimuma, naglo je krenula sa automobilom i udarila njegovog sada preminulog sina. Prebacila ga je preko automobila ali ga je ipak samo ostavila i pobegla u svoju kuću. Ni u jednom trenutku nije pokušala da mu pomogne i to je bilo presudno za njegov život u tom trenutku. On je 9 dana proveo u komi jer mu nije bila ukazana adekvatna prva pomoć, nakon toga je podlegao povredama. Oni su osporavali veštačenje ali saobraćajna nesreća moga sina je čista i jasna. U sudu mi nisu dali da nosim majcu sa likom mog preminulog sina - objasnio je on.

