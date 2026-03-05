Slušaj vest

Novosadska policija uhapsila je motociklistu osumnjičenog da je 2. marta motociklom na Bulevaru kneza Miloša udario pešaka koji je gurao bicikl na pešačkom prelazu.

Povređeni je, usled zadobijenih povreda, preminuo u Kliničkom centru Vojvodine.

S. P. (2004) iz Novog Sada sumnjiči se da je učinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, saopštio je MUP.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Osumnjičeni je policijski službenik Odeljenja saobraćajne policije, a u saobraćajnoj nezgodi učestvovao je u vreme kada nije bio na dužnosti, sa vozilom u privatnom vlasništvu.

Kurir.rs/RTS

