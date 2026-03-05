Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Policijskom upravom Subotica, a u koordinaciji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu, u sinhronizovanoj akciji na području Beograda i Subotice, uhapsili su devet pripadnika organizovane kriminalne grupe zbog sumnje da su tokom 2025. godine za više od 70 migranata omogućili nedozvoljen tranzit od Beograda do Subotice, u cilju nedozvoljenog prelaza državne granice između Srbije i Mađarske.

- U akciji je uhapšen A. N. (47) iz Beograda, za koga se sumnja da je organizator ove OKG, kao i pripadnici grupe F. A. (42), K. S. (40), S. G. (43) i Č. A. (41), svi iz Beograda, kao i K. N. (55), A. M. (28), P. D. (43) i J. J. (42), iz Subotice. Sumnja se da je A. N. koordinirao prihvat migranata na području Beograda i njihov nedozvoljen tranzit do Subotice, kao i da je zajedno sa ostalim pripadnicima OKG učestvovao u prevozu migranata preko teritorije Srbije - saopšteno je iz MUP.

Policija je, kako se navodi u saopštenju, prilikom pretresa stanova i drugih prostorija koje su koristili pripadnici OKG pronašla i privremeno oduzela više mobilnih telefona i jedan pištolj u nelegalnom posedu, dok je kod organizatora ove grupe pronađeno i privremeno oduzeto više od 100.000 evra.