U nesreći koja se dogodila na trotoaru u Sjenici život su izgubile majka i njena ćerka, učenica osnovne škole, što je duboko potreslo građane, ali i školu kojoj je devojčica pohađala.

Ćerka i majka koje su poginule u Sjenici Foto: Facebook Printscreen

Iz škole su naveli da su sa velikom tugom primili vest o tragediji.

- Sa dubokom tugom i neizmernom boli obaveštavamo javnost da smo se suočili sa tragičnim gubitkom naše drage učenice, kao i gubitkom njene majke. Ova nenadoknadiva tragedija potresla je čitavu našu školsku zajednicu - navodi se u saopštenju.

Kolektiv škole uputio je iskreno saučešće porodici, rodbini i prijateljima nastradalih.

- Naša učenica bila je vredna, iskrena i odgovorna devojčica, uvek spremna na saradnju, sa osmehom koji je unosio toplinu u učionicu. Svojim ponašanjem, zalaganjem i dobrotom ostavila je trag u srcima svojih drugara i nastavnika - ističu iz škole.

Dodaju da će je pamtiti po plemenitosti, blagosti i vedrom duhu koji je krasio njene školske dane.

- U mislima smo sa porodicom i delimo njihovu bol. Molimo sve da pokažu razumevanje i poštuju privatnost porodice u ovom teškom periodu - poručili su iz škole.

Tragedija u Sjenici: Teška saobraćajna nesreća u kojoj su poginule majka i ćerka

Podsetimo, majka i ćerka stradale su kada je, prema dosadašnjim informacijama, vozilo kojim je upravljao A. K. udarilo u njih dok su se nalazile na trotoaru u Sjenici. Policija je nakon nesreće uhapsila vozača, a istraga o svim okolnostima ove tragedije je u toku.

Vozač iz Sjenice, inače, bio je kandidat za odbornika u Sjenici ispred stranke koju predvodi Usame Zurkolić. Prema našim saznanjima, A.K. se našao na listi kandidata za odbornika Stranke pravde i pomirenja, međutim, nakon toga, nije se aktivno bavio politikom.