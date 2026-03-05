ŠKOLSKI DRUGARI I NASTAVNICI DEVOJČICE IZ SJENICE KOJA JE POGINULA S MAJKOM OBJAVILI OPROŠTAJNO PISMO: Njen osmeh je unosio toplinu u učionicu, ostavila je trag
Škola koju je pohađala dvanaestogodišnja devojčica L. K. koja je pre dva dana tragično nastradala zajedno sa majkom E. K. (44) u saobraćajnoj nesreći u Sjenici oglasila se potresnom objavom, izražavajući tugu i saučešće porodici.
U nesreći koja se dogodila na trotoaru u Sjenici život su izgubile majka i njena ćerka, učenica osnovne škole, što je duboko potreslo građane, ali i školu kojoj je devojčica pohađala.
Iz škole su naveli da su sa velikom tugom primili vest o tragediji.
- Sa dubokom tugom i neizmernom boli obaveštavamo javnost da smo se suočili sa tragičnim gubitkom naše drage učenice, kao i gubitkom njene majke. Ova nenadoknadiva tragedija potresla je čitavu našu školsku zajednicu - navodi se u saopštenju.
Kolektiv škole uputio je iskreno saučešće porodici, rodbini i prijateljima nastradalih.
- Naša učenica bila je vredna, iskrena i odgovorna devojčica, uvek spremna na saradnju, sa osmehom koji je unosio toplinu u učionicu. Svojim ponašanjem, zalaganjem i dobrotom ostavila je trag u srcima svojih drugara i nastavnika - ističu iz škole.
Dodaju da će je pamtiti po plemenitosti, blagosti i vedrom duhu koji je krasio njene školske dane.
- U mislima smo sa porodicom i delimo njihovu bol. Molimo sve da pokažu razumevanje i poštuju privatnost porodice u ovom teškom periodu - poručili su iz škole.
Podsetimo, majka i ćerka stradale su kada je, prema dosadašnjim informacijama, vozilo kojim je upravljao A. K. udarilo u njih dok su se nalazile na trotoaru u Sjenici. Policija je nakon nesreće uhapsila vozača, a istraga o svim okolnostima ove tragedije je u toku.
Vozač iz Sjenice, inače, bio je kandidat za odbornika u Sjenici ispred stranke koju predvodi Usame Zurkolić. Prema našim saznanjima, A.K. se našao na listi kandidata za odbornika Stranke pravde i pomirenja, međutim, nakon toga, nije se aktivno bavio politikom.
Podsetimo, u nesreći je teške povrede zadobio i devetogodišnji dečak, dok je sa mamom i sestrom šetao trotoarom. Njegov otac oglasio se sa Instituta za majku i dete, gde je dečak odmah prevezen, i kratko poručio da je on dobro i da se trenutno nalazi na ispitivanjima.