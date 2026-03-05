Slušaj vest

Branislav Radić optužen za brutalno ubistvo bivše supruge Dragane Radić (47) i njene majke Nade Četnik (75), osuđen je pred Višim sudom u Novom Sadu na kaznu doživotnog zatvora i tako je postao 15. osuđenik u Srbiji koji je od 2019. godine, kada je ova kazna uvedena u zakonodavstvo, kažnjen doživotnom robijom!

Nada Četnik i Dragana Radić Foto: Facebook

Podsetimo, zločin se dogodio 18. februara 2024. godine u Rakovcu kada je u porodičnoj kući pod dejstvom alkohola sa 2,84 promila, i kršeći meru zabrane prilaska i komuniciranja, usmrtio Draganu i njenu majku.

- Ovo je petnaesta izrečena kazna doživotnog zatvora u Srbiji od kada je ta sankcija uvedena u Krivični zakonik 2019. godine, a najverovatnije jedanaesta koja će se zaista izdržavati, budući da je jedan osuđeni preminuo, dok je drugima kazna naknadno smanjena ili je predmet vraćen na ponovni postupak - navodi izvor.

Duga lista zločinaca Na listi najvećih zločinaca u Srbiji nalaze se imena muškaraca koji su ubijali decu, supruge, a jedini koji je bio osuđen na maksimalnu moguću kaznu nije počinio ubistvo već otmicu i silovanje deteta! Pored njih, nalaze se imena lica kojima je izrečena kazna doživotne robije, međutim, kojima je, nakon žalbe, presuda ukinuta, kao što je slučaj u Sjenici. (Više o tome u nastavku teksta).

Monstrumi

x Marton Robotka (37) iz Srbobrana ubio je svoju majku Mirjanu (79) u noći između 7. i 8. januara, a njeno telo nađeno je u jutarnjim časovima u njihovoj porodičnoj kući u Srbobranu. Prema rečima komšija stradale žene i njenog sina, Marton je oko 6.30 časova na ulici sreo komšiju i rekao mu da mu je majka umrla i da ne zna šta da radi. Ubrzo se saznalo da upravo on stoji iza monstruoznog ubistva. Inače, prema podacima Osnovnog suda u Vrbasu, Marton Robotka je tri puta pravosnažno osuđivan zbog nasilja u porodici - 2018, 2019. i 2022. godine. Poslednji put je osuđen na dve godine zatvora. Protiv njega su više puta izricane i hitne mere zabrane prilaska majci, ali se, po rečima komšija, one često nisu poštovale.

Martin Robotka Foto: Društvene Mreže

x Aldina Lakota iz Sjenice je prva žena u Srbiji koja je osuđena na doživotnu kaznu zatvora, međutim, Apelacioni sud u Kragujevcu usvojio je žalbe branilaca i ukinuo presudu. Najstrožu kaznu dobila je zbog svirepog ubistva svekrve Bajre Lakote (66), koju je pretprošle godine izbola nožem više od 120 puta. Ona je, podsetimo, nakon ubistva peške otišla do Sjenice, a potom, koristeći dva taksija, otišla do Zlatibora i Užica, gde je uhapšena. Kako se saznaje, Apelacioni sud u Kragujevcu je predmet vratio na ponovni postupak.

Bajra Lakota Foto: RINA, Sandžak Danas

x Stojan Ilić (40) iz Ripnja jezivo ubistvo počinio je 10. aprila 2022. godine oko 14.30 časova. Stojan Ilić je tog dana došao u kuću Nevenine porodice u Ripnju, gde je razgovarao s članovima porodice, a potom automobilom povezao Nevenu i njenog mlađeg brata do centra naselja pod izgovorom odlaska u prodavnicu. Nakon što je dečak ušao u prodavnicu, Ilić je, kako se navodi u presudi, odvezao Nevenu u nenaseljeno područje ispod železničke pruge, gde je i došlo do svirepog ubistva. Nakon ubistva, Stojan Ilić se vratio do kuće Nevene P, gde je nožem povredio njenog ujaka, majku i babu, nakon čega je pobegao, međutim, ubrzo su mu i stavljene lisice na ruke.

Stojan Ilić i žrtva Foto: Shutterstock, Privatna Arhiva

x Bojan Jovičić - prvostepeno je osuđen na doživotnu kaznu robije prošle godine zbog teškog ubistva na svirep način i iz koristoljublja, kada je ubio sugrađanina i vlasnika menjačnice Jovana Janićijevića (46) 24. januara 2023. godine u novosadskom naselju Adice. Jovičić je Janićijeviću nožem naneo 11 ubodnih i 26 reznih rana, nakon čega je od žrtve uzeo najmanje 45.000 evra. On je potom otišao da se presvuče i onda pobegao iz Srbije, a uhapšen je 2. februara prošle godine na granici Austrije i Nemačke, po međunarodnoj poternici koju je izdala Srbija.

Bojan Jovičić i žrtva Foto: Kurir, Privatna Arhiva

x Miroslav Marković (55) - prvostepeno je osuđen na kaznu doživotnog zatvora zbog ubistva bivše partnerke Sanje Manoilov (47) u centru Pirota. Sanja je ubijena nasred ulice u centru grada dok je birala voće, a bivši suprug koji je počinio ubistvo, imao je zabranu prilaska, što ga nažalost, nije sprečilo da joj priđe s leđa i puca joj u glavu.

Miroslav Marković i žrtva Foto: Facebook

x Miloš Nikolić iz okoline Zaječara osuđen je na doživotnu kaznu zatvora za ubistvo dvogodišnje ćerke njegove vanbračne supruge Petre Vladulović u alkoholisanom stanju. Kod deteta su utvrđene stravične povrede, a smrt je nastupila neposredno usled prestanka disanja i srčanog rada, uzrokovanog obimnim jakostepenim povredama glave i posledičnim razvojem jakostepenog otoka mozga.

Miloš Nikolić Foto: Facebook

x Kapetan Vojske Srbije S. S. osuđen je zbog silovanja svoje maloletne ćerke u periodu od novembra 2019. do maja 2022. godine. Kako je sud saopštio, sud je imao u vidu brojne otežavajuće okolnosti koje se odnose na način i vreme izvršenja krivičnog dela, ličnost optuženog, odsustvo empatije, kao i težinu posledica krivičnog dela, nalazeći da ne postoje olakšavajuće okolnosti. Presudom Apelacionog suda preinačena je presuda Višeg suda u Leskovcu tako što je Apelacioni sud u Nišu okrivljenog S.S. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.

Foto: Profimedia, Shutterstock, Ilustracija

x Goran Džonić (59) - Osuđen pred Višim sudom u Niđu na doživotnu zbog toga što je u septembru 2021. godine namamio, oteo, ubio, pa spalio tela svojih rođaka - brata od tetke Gorana Đokića, njegove žene Gordane i ćerke Lidije. Posle zločina danima se pretvarao da pati, a bio je čak i na sahrani. Motiv zločina je koristoljublje.

Goran Džonić i žrtve Foto: Privatna Arhiva, Kurir/D.Ilić, Marko Smiljković

x Dejan Pavlović - Viši sud u Vranju u martu ove godine osudio je Vranjanca na doživotnu robiju zbog nasilja u porodici i ubistva žene Snežane, u martu 2022. godine. Okrivljeni je sa umišljajem ubio suprugu kuhinjskim nožem, koju je prethodno zlostavljao, a na teret su mu stavljena još dva krivična dela nasilje u porodici koje je učinio nad svojim ćerkama jednom tada maloletnom i nad punoletnom ćerkom.

Foto: Stefan Stojanović MONDO

x M. J. (85) iz Novog Sada - osuđen je na doživotni zatvor zbog obljube deteta. Starac je osuđen zbog silovanja osmogodišnjeg dečaka u maju 2020. godine na Šodrošu. Nemile scene u šumarku kraj šetališta videle su dve žene, prolaznice, koje su odmah alarmirale policiju. Međutim, u aprilu 2022. godine Apelacioni sud je preinačio doživotnu presudu M. J. na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.

Foto: Shutterstock

x Virdžinel J. (37) - Apelacioni sud u Kragujevcu u septembru 2022. godine osudio je na doživotnu robiju rumunskog državljanina, jer je ubio Radinku K. (87) u selu kdo Požarevca. On je upao u staričinu kuću, naoružan nožem za klanje svinja, i prvo je pokušao da je siluje. Žrtva se snažno opirala, pa kako nije uspeo u nameri da je seksualno zlostavlja, on ju je izbo nožem po telu i na kraju joj prerezao vrat.

Virdžinel J. Foto: Mup

x Radomir Blagojević (53) - tereti se da je u julu 2020. godine u hodniku zgrade u Beogradu polio benzinom Zoricu Kalinić, bivšu partnerku, koja je preminula nekoliko dana kasnije u bolnici od teških opekotina. Mesec dana ranije, on je pretukao i silovao drugu ženu u Smederevu, koja je došla da mu sredi stan. Blagojević je tokom suđenja priznao ubistvo Zorice.

Radomir Blagojević i žrtva Foto: Facebook Printscreen

x Dejan Dabović (31) - Novljanin je 2019. u Novom Sadu nasred ulice nožem iskasapio svoju bivšu devojku Dušanku Jocović (35), takođe rodom iz Herceg Novog. On je pravnosnažno osuđen za teško ubistvo iz bezobzirne osvete, nakon što je Dušanka sa njim raskinula dugogodišnju emotivnu vezu, ali i za razbojništvo u kladionici koje je počinio dan pre ubistva. Dabović je uložio molbu da kaznu služi u Crnoj Gori.

Dejan Dabović i žrtva Foto: Kurir/S.S., Privatna Arhiva

x Ninoslav Jovanović (49) - U avgustu 2021. godine Apelacioni sud u Nišu potvrdio je prvostepenu presudu kojom je Malčanski berberin osuđen na doživotnu robiju zbog toga što je oteo tada dvaneaestogodišnju devojčicu i danima je vodio sa sobom po napuštenim vikendcama i nepristupačnim terenima u selima u okolini Nišia i Svrljiga i sve vreme je zlostavljao. Devojčica je posle 10 dana potrage pronađena živa. Jovanović je umro u zatvoru Zabela u julu prošle godine.

Ninoslav Jovanović Foto: čitalac Kurira