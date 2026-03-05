Slušaj vest

Miloš Nilović Foto: Facebook

- Brate, hoćeš da radimo jednog u Beogradu? Da mi pomogneš oko lociranja i tog dela, a moji odavde će da rokaju. Da vidimo da locuramo smrada jednog, da vidimo jel tu. Pecamo "škaljarce", Runju ili Baneta, ko uleti prvi - piše u porukama, u kojima potom daje instrukcije u kojim lokalima da ih čekaju.

- Samo da sediš i gledaš hoće li dolaziti indijanci. Vukao je ranije obezbeđenje, sad se opustio. Ajde da zagrizemo da ga lociramo - daje naloge Vušoviĉ, koji navodno okrivljenima nekoliko dana kasnije šalje i fotografije s društvrnih mreža dvojice čije ubistvo pripremaju.

- Vidi da završimo ovo, trebaju nam pucači, posla ima.

Vušović se prema porukama za koje tužilaštvo tvrdi da ih je slao preko Skaja saradnicima žali i da je saznao da je Austrija raspisala poternicu za njim.

Nikola Vušović Foto: Kurir/Privatna Arhiva

- Digli mi Interpolovu poternicu, mamicu im je..m. Ko zna šta će da pakuju preko ovog svedoka iz Beča. Zvanično je oružje, ali hoće me u pritvoru pa da pakuju ko zna šta. Ima me svuda. Misle da sam u Španiji, ali je...n je Fast tim, uprate sve. Ni do prodavnice više ne izlazim. Imaš li brate u Africi nekoga? Negde bi otišao da uzmem stan, da počnem legalan posao - kaže u poruci, a potom dodaje da se zbog korone nada "anarhiji u celom svetu"

- Ja se nadam da će da padne svetski poredak, da će da zavlada bezakonje i da zakon bandi bude jedini - piše u jednoj od prikazanih poruka.