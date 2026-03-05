Slušaj vest

E. K. (44) koja je u utorak uveče poginula u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Sjenici zajedno sa svojom ćerkom L. K. (12), dok joj je sin (9) teško povređen, kobne večeri vraćala se kući sa prodične večere.

Kako prenosi lokalni portal Sandžak Danas, E. K. je sa decom u utorak uveče bila kod svog brata.

Nastradala E. K. Foto: Društvene Mreže

- U toku je mesec Ramazana i E. K. je sa ćerkom i sinom bila kod svog brata na iftaru, odnosno na porodičnoj večeri. Nastradala je sa devojčicom na povratku kući. Išla je sa decom trotoarom, Ulicom Ahmeta Abdagića, kada je na njih velikom brzinom naleteo automobil "škoda" - rekao je izvor.

Inače, nastradala E. K. radila je u Policijskoj upravi Novi Pazar, a u trenutku nesreće nije bila na dužnosti. Majka i ćerka nastradale su na mestu nesreće, dok je devetogodišnji dečak najpre pevezen u užičku bolnicu, odakle je zbog težine povreda transportovan na Institut za majku i dete u Beogradu. Dečak se nalazi pod stalnim nadzorom lekara.

Istragu o stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Sjenici vodi Više javno tužilaštvu u Novom Pazaru. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru uhapsili su posle saobrćajne nesreće u kojoj su poginule majka i ćerka, osumnjićenog vozača "škode", A. K. (26) iz Sjenice.

Osumnjičeni A. K. Foto: Sandžakdanas.rs, RINA

On je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

- A. K. je, kako se sumnja, u utorak oko 21.15 časova, u Sjenici upravljajući „škodom“ neprilagođenom brzinom, prešao na trotoar i udario u četrdesetčetvorogodišnju ženu, njenu dvanaestogodišnju ćerku i devetogodišnjeg sina. Od zadobijenih povreda, žena i njena ćerka su smrtno stradale na licu mesta, dok je dečak koji je zadobio teške telesne povrede zbrinut na Institutu za majku i dete u Beogradu - saopšteno je posle saobraćajne nesreće u Sjenici iz Policijske uprave Novi Pazar.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, A. K. je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru na saslušanje.