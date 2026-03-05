Slušaj vest

Optužnica protiv Srbina (34) zbog krijumčarenja 2,9 kilograma kokaina i 1,9 kilograma heroina u Hrvatsku podignuta je nakon sprovedene istrage koja je pokrenuta 9. septembra 2025. godine, pred Županijskim sudom u Osijeku.

- Optužnicom se uhapšeni Srbin tereti da se, od početka septembra 2025. do 7. septembra iste godine, povezao sa više osoba u Zagrebu, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Mađarskoj radi višekratne nabavke, krijumčarenja i preprodaje većih količina kokaina i heroina - pišu hrvatski mediji.

Prema optužnici, okrivljeni je sa više osoba iz Srbije i BiH dogovorio nabavku i preuzimanje kokaina i heroina u Budimpešti i Zagrebu, kao i krijumčarenje te droge u BiH radi dalje preprodaje.

Krijumčario drogu

Zajedno sa više osoba iz Srbije i BiH, radi skrivanja i prevoza droge, nabavio je automobil na čijem su podvožju prethodno izvršene prepravke za skrivanje droge.

- Tako prepravljeno vozilo okrivljeni je preuzeo u BiH te je 6. septembra 2025. ušao u Hrvatsku i odvezao se u Budimpeštu, a potom u Zagreb gde je, od za sada nepoznatih osoba, preuzeo tri paketa sa ukupno 2,9 kilograma kokaina i dva paketa sa ukupno 1,9 kilograma heroina - dodaju izvori.

Drogu je sakrio u prepravljeno podvožje automobila i uputio se u BiH radi isporuke i dalje preprodaje, ali je dolaskom na granični prelaz Stara Gradiška zaustavljen, te je kontrolom i pretresom pronađena droga pa je uhapšen i procesuiran.Uskok je u optužnici predložio produženje istražnog pritvora protiv okrivljenog, saopštilo je tužilaštvo.

Ne propustiteHronikaU STANU U PANČEVU PRONAĐENO SKLADIŠTE DROGE: Muškarac odmah uhapšen, evo koliko će dugo biti iza rešetaka!
1.jpg
HronikaVOZILI 2 "PORŠEA" NA KOKAINU: Pune ruke posla za saobraćajce u Prijepolju!
screenshot-20230930-181242.jpg
HronikaSRBI UHAPŠENI NA AERODROMU PUNTA KANA S KOFERIMA PUNIM KOKAINA: U tri torbe spakovali 75 paketa, pokušavali da odlete za Cirih! (foto)
Dominikanska Republika kokain (2).png
HronikaEVO KO JE ORGANIZATOR KRIMI-GRUPE KOJA JE U SRBIJI OPRALA MILIONE OD KOKAINA: Najmoćniji narko-bos i vođa balkanskog kartela Srđan Jezdimir opet pod lupom! FOTO
Srđan Jezdimir