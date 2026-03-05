Slušaj vest

Prema presretnutoj Skaj komunikaciji, koja je danas izvedena kao dokaz pred Specijalnim sudom u Beogradu, Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara, navodni vođa vračarskog klana bio je spreman da za ubistvo Miloša Nilovića Runje plati 200.000 evra, a likvidaciju su pripadnici grupe planirali skoro tri meseca.

Miloš Nilović Runjo Foto: Facebook

Kako je citirano u optužnici, Vušović je ponudio 150.000 evra "od njegovih" i da uz to sam doda još 50.000 evra.

- Da li hoćeš da radiš jednog u Beogradu, da pomogneš oko lociranja i tog dela, a moji će da "rokaju"? Ja ne dobijam ništa, dobijam svoje, rešavam dušmane. Ovi moji daju 150.000, a ja bih dodao iz svog džepa još 50.000 - piše u poruci koju je, kako se sumnja, preko Skaja 2020. godine poslao Nikola Vušovič.

1/8 Vidi galeriju Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara Foto: Kurir/Privatna Arhiva

Detaljno, kako se sumnja, objašnjava saradniku oko plaćanja:

- Ako ti završiš, a ja ti dam oružje, auto, to vredi 150, toliko se daje. Ako bi neko rekao 200, a ovi moji daju 150, ja bih dodao. Ja nemam interes druge vrste - objašnjava navodno Vušović.

On potom preko iste aplikacije šalje fotografije na kojima je Miloš Nilović Runjo, nazivajući ga "škaljarcem" i "indijancem".

Takođe, Vušović piše svom saradniku "da je Nilović pre za rokanje nego za eksploziv", zbog čega planira da iznajmi štek-stan u blizini kafića u koji meta dolazi.

- Ima taj stan, baš je blizu tu, 80 evra. To bi nam bila bombona - navodno piše Džoni sa Vračara, dok sa saradnicima, kako se sumnja, planira likvidaciju. Potom šalje sliku kafića uz poruku: "Dolaze dušmani u kafanu.Treba da ulete unutra sa "uzijima" i da izbuše sve".

Takođe, saradniku je objašnjavao i da Nilović vozi blindirani "audi" ubijenog Vladimira Popovića Popa, za čiju se likvidaciju takođe tereti vračarski klan.

Vladimir Popović Pop Foto: Marina Lopičić

Podsetimo, u kafić na Vračaru 11. maja 2020. godine uleteo je muškarac obučen u crno, sa kapuljačom na glavi i puškom u ruci. Njega su snimile sigurnosne kamere kako ulazi, zagleda goste, a zatim odlazi ne ispalivši ni jedan hitac. Ubrzo je utvrđeno da je u tom momentu u kafuću sedeo Miloš Nilović Runjo, koji je uspeo da pobegne čim je ugledao naoružanog muškarca. Sutradan, policija je uhapsila Miloša Miljanovića, državljanina Crne Gore, zbog sumnje da je naoružan upao u kafić. Miljanović, koji se već šest godina nalazi iza rešetaka, obuhvaćen je optužnicom Javnog tužilaštva za organizovani kriminal protiv vračarskog klana.

Inače, u Specijalnom sudu danas je saslušana i svedokinja pokušaja ubistva Samira Divljanovića u centru Beograda, koje se "vračarcima" stavlja na teret. Ona je opisala da je sedela u kafiću i da je kroz staklo videla muškarca obučenog u crno s maskom preko lica, kako puca, ali da ne bi mogla da ga prepozna.

Samir Divljanović Foto: Drustvene Mreže

- Bio je mrak, a on u crnom. Išao je ulicom, imao je ispruženu ruku, hodao je i pucao. Izgledalo je kao na filmu ili video igrici, nestvarno, čovek hoda ulicom i puca - opisala je šta je videla kobne večeri.