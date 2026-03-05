Slušaj vest

Osumnjičeni A.K. (26), kako Kurir saznaje, saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, nakon čega je doneta naredba o sprovođenju istrage zbog postojanja osnovane sumnje da je 3. marta 2026. godine počinio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja kada su poginule majka (44) i ćerka (12), a sin (9) teško povređen!

Ćerka i majka stradale u Sjenici Foto: Facebook Printscreen

- Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru donelo je 5. marta naredbu za sprovođenje istrage protiv A.K. (26) iz Sjenice, zbog postojanja osnovane sumnje da je 3. marta 2026. godine u ulici Ahmeta Abdagića u Sjenici počinio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja - kažu za Kurir iz tužilaštva i dodaju:

- Nakon saslušanja, tužilaštvo je predložilo Višem sudu u Novom Pazaru da se A.K. odredi pritvor, kako bi se osigurala nesmetana istraga i sprečilo eventualno bekstvo ili uticaj na svedoke.

Podsetimo, preksinoć na gradskom tranzitu u Ulici Ahmeta Abdagića dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su majka i ćerka izgubile život, dok se sinu lekari bore za život.