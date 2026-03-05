Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu rasvetlili su četiri krivična dela, tri teške krađe, od kojih jednu u pokušaju, i prevaru, za koju je osumnjičena S. N. (23).

- Policijski službenik koji nije bio na dužnosti zatekao je osumnjičenu juče kako pokušava da otvori stanove u jednoj zgradi, proveravajući da li su vrata zaključana - navode u saopštenju iz PU Novi Sad.

Kako se sumnja, u prethodnom periodu S. N. je provalila u dva stana i iz njih ukrala nakit i novac. Takođe, navodno je provalila u još jedan stan, ali je pobegla kada je naišla stanarka.

Osumnjičena se tereti i da je od Novosađanke (62) uzela novac i nakit, nakon što joj je "prorekla sudbinu" iz dlana.