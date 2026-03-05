Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitroviciuhapšili su B.J. (22) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom kontrole automobila marke „pasat“ u kojem se nalazio osumnjičeni, kod naplatne rampe Šimanovci, policija je pronašla 81 gram praška za koji se sumnja da je kokain, manje količine biljne materije za koji se sumnja da je marihuana, kao i praškaste supstance za koje se sumnja da je amfetamin.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, B.J. je zadržan do 48 sati, u kom roku je, uz krivičnu prijavu, predat tužilaštvu.

Rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana, kako bi se obezbedila nesmetana istraga i sprečio eventualni beg ili uticaj na svedoke.