Slušaj vest

Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beograduodredio je zadržavanje trojici muškaraca zbog sumnje da su sredinom februara namerno izazvali požar na luksuznom automobilu na Vračaru, kažu iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva.

Osumnjičeni A.J. (46), G.B. (36) i D.M. (37) terete se da su 14. februara 2026. godine, u Dubljanskoj ulici, postupali po prethodnom dogovoru. Prema navodima istrage, oni su namerno izazvali požar na putničkom vozilu marke „audi A6“.

Vatra se ubrzo otela kontroli i zahvatila automobil marke „Mercedes V180“, koji je bio parkiran neposredno ispred, čime je pričinjena znatna materijalna šteta i ugrožena opšta bezbednost građana.

Nakon što su osumnjičeni danas saslušani, tužilaštvo je povuklo prve procesne poteze:

- Za A.J. (46) podnet je predlog Prvom osnovnom sudu za određivanje pritvora. Tužilaštvo smatra da postoji realna opasnost od bekstva, ali i bojazan da bi boravkom na slobodi mogao da ponovi krivično delo - navode u saopštenju i dodaju:

- Za G.B. i D.M. je zadržavanje ukinuto i oni će se u daljem toku postupka braniti sa slobode. Trojica muškaraca se terete za saizvršilaštvo u krivičnom delu Teška dela protiv opšte sigurnosti.

Tužilaštvo nastavlja sa prikupljanjem dokaza i ispitivanjem svih okolnosti pod kojima je došlo do paljevine u Dubljanskoj ulici.

Podsetimo, u Dubljanskoj ulici na Vračaru 14. februara izbio je požar na putničkom automobilu marke "audi". Vozilo je bilo parkirano uz kolovoz, a plamen su prvi primetili stanari obližnjih zgrada koji su odmah pozvali vatrogasce.