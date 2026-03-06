Slušaj vest

SJENICA – Pripadnici policije, postupajući po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru, uhapsili su muškarca iz Tutina nakon što je u Sjenici zaustavljeno teretno motorno vozilo kojim je upravljao, a u čijem je skrivenom delu pronađena velika količina cigareta bez akciznih markica.

Kako je saopšteno iz Poreske uprave, prilikom kontrole vozila policija je otkrila 16.000 paklica cigareta različitih marki, namenjenih daljoj prodaji, bez akciznih markica i bez potrebne dokumentacije o poreklu robe.

Osumnjičeni je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljen promet akciznih proizvoda i nedozvoljena trgovina.

Protiv njega je doneto rešenje o policijskom zadržavanju do 48 sati, nakon čega je, uz krivičnu prijavu za navedena krivična dela, priveden nadležnom Osnovnom javnom tužilaštvu.

Akcija je sprovedena u saradnji Sektora poreske policije, Operativnog odeljenja Kragujevac, i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru.