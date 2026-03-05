Hronika
UHAPŠEN MUŠKARAC (27) ZBOG BRUTALNOG UBISTVA U SENTI: Sumnja se da je nagovorio maloletnika (15) da ubije penzionerku i ukrade joj novac
Slušaj vest
K.V. (27) iz Sente, policija je lišila slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu.
On se tereti da je podstakao petnaestogodišnjeg dečaka da 26. februara ubije Jolan Kopaš (78) iz Sente, u kući u kojoj je penzionerka živela sama.
Kuća u kojoj se dogodio zločin Foto: Kurir/S.U.
K.V. je nagovorio maloletnika da iz kuće žrtve uzme veću količina dinara i evra, a novac su, kako se sumnja, podelili.
Osumnjičenom K. V. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u Više javno tužilaštvo u Subotici.
Reaguj
Komentariši