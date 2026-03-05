Slušaj vest

K.V. (27) iz Sente, policija je lišila slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu.

On se tereti da je podstakao petnaestogodišnjeg dečaka da 26. februara ubije Jolan Kopaš (78) iz Sente, u kući u kojoj je penzionerka živela sama.

Kuća u kojoj se dogodio zločin Foto: Kurir/S.U.

K.V. je nagovorio maloletnika da iz kuće žrtve uzme veću količina dinara i evra, a novac su, kako se sumnja, podelili.