Hronika
ČETVORO POVREĐENIH U TRI UDESA ZA 24 SATA U NIŠU: Svi prevezeni u UKC Niš, poznat stepen njihovih povreda
U Nišu su se u protekla 24 časadogodila tri udesa u kojima su povređene četiri osobe, rečeno je agenciji Beta u lokalnoj policiji.
Ekipe Hitne pomoći prevezle su povređene u niški Univerzitetski klinički centar na dodatnu dijagnostiku i lečenje.
Po nezvaničnim informacijama, sve četiri osobe lakše povređene.
Kurir.rs/Jugmedia
