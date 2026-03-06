Slušaj vest

U Nišu su se u protekla 24 časadogodila tri udesa u kojima su povređene četiri osobe, rečeno je agenciji Beta u lokalnoj policiji.

Ekipe Hitne pomoći prevezle su povređene u niški Univerzitetski klinički centar na dodatnu dijagnostiku i lečenje.

Po nezvaničnim informacijama, sve četiri osobe lakše povređene.

Kurir.rs/Jugmedia

