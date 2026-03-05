Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, podneće krivičnu prijavu protiv P. P. (39), M. C. (38), D. V. (24) i M. R. (55) iz ovog grada, kao i M. Đ. (22) iz Kruševca, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti.

- P. P., kao odgovorno lice jednog sportskog centra u Nišu zaduženo za bezbednost na bazenu, sumnjiči se da nije obezbedio dovoljan broj spasilaca, niti kompletnu spasilačku opremu zbog čega se 8. juna prošle godine dvanaestogodišnji dečak umalo nije utopio u bazenu - saopšteno je danas iz Policijske uprave Niš.

M. C., D. V. i M. Đ., angažovani kao spasioci na ovom bazenu, kako se sumnja, nisu bili na predviđenim pozicijama i nisu primetili da se dečak davi i pružili mu potrebnu pomoć, već je to učinio spasilac koji je bio raspoređen na drugom bazenu.

Takođe, M. R., kao odgovorno lice u jednom preduzeću za poslove obezbeđenja, sumnjiči se da je angažovao M. C. kojem je istekla licenca, kao i da mu je poverio posao koordinatora rada spasilaca i na taj način ugrozio bezbednost korisnika ovog bazena.

Protiv osumnjičenih će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, krivična prijava biti podneta u redovnom postupku.

Ne propustiteHronikaVAKUUM PUMPA GA PRIKOVALA NA DNO: Nastavljeno suđenje za utapanje dečaka u bazenu na Zlatiboru, odbrana tražila da se saslušaju njegovi baba i deda
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.56_80c80212.jpg
Hronika"OSTAVIO SI NAS, A NISI SMEO! UVEK SI BIO NAŠ JUNAK, PILE NAŠE MALO" Poruka majke dečaka (5) koji se utopio u bazenu za navodnjavanje kod Kraljeva!
xxx01-news1-filip-plavcic-copy.jpg
Hronika"POZVALA ME I REKLA DA SE MALIŠAN UTOPIO, KAO DA ME GROM POGODIO" Detalji pogibije dečaka (5) kod Kraljeva: Upao u bazen za navodnjavanje - NIJE MU BILO SPASA
hitna pomoć
HronikaSMRT DEČAKA (6) U HOTELU NA ZLATIBORU: Okrivljeni vraćeni u pritvor posle mesec dana slobode, odbrana ponovo predlaže ukidanje pritvora!
bazen hitna pomoc.jpg