Srđan Lalić, svedok saradnik u porupku protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i ostalih, izjavio je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu da su sve što imaju - kuće, stanove, automobile i skupocene satove - zaradili baveći se kriminalom!

"Zaradili su od ubistava, trgovine narkoticima, zanatski su se bavili organizovanim kriminalom", rekao je Lalić danas tokom svedočenja u postupku protiv Belivuka, Miljkovića, njihovih supruga Bojane i Tanje, Belivukove tašte, kao i Filipa Ivanovskog i njegove žene Marije za pranje para.

Srđan Lalić Foto: Zorana Jevtić, Screenshot

"Radoje Zvicer ubistva im je isplaćivao uglavnom u kokainu. Ne znam koliko tačno, ali recimo za ubistvo Milana Ljepoje su dobili nekoliko kilograma kokaina, od čega smo braća Budimir i ja trebali da dobijemo i podelimo dva kilograma, tako da su oni sigurno dobili više jer su bili nosioci posla", rekao je Lalić za sudskom govornicom.

Marko Miljković i Veljko Belivuk Foto: Dado Đilas, Zorana Jevtić

Milan Ljepoja, podsetimo, prema optužnici bio je poslednja žrtva klana i namamljen je i ubijen u kući u Ritopeku u decembru 2020. Motiv je navodno bio to što je Zvicer sumnjao da je Ljepoja naručio atentat na njega nekoliko meseci ranije, kada je bio teško ranjen u Kijevu.

Milan Ljepoja Foto: Privatna Arhiva

Svedok saradnik je danas ponovio i da su vođe, ali i nekoliko drugih pripadnika kriminalne grupe imali stanove u luksuznom kompleksu u Ulici Živka Davidovića, kao i da zna da su do njih došli preko Zvicera, ali da ne može da tvrdi da li su ih plaćali "ili kompenzovali kroz kriminalne radnje".

Tanja Miljković Izvor: Kurir

Na pitanje da li zna da se jedan od stanova vodi na Tanju Miljković, Lalić je kroz osmeh rekao da je i on plaćen od kriminala.

Bojana Belivuk stigla u Specijalni sud Izvor: Kurir

"Čitao sam u medijima da su izjavili da su ga kupili novcem, 200.000 evra ako se dobro sećam, koji su dobili na svadbi. Ma kakvi, Miljković bi se ženio svakog četvrtka i subote da je tako", rekao je Lalić na pitanja o kućama vođa klana na Zvezdari, takozvanoj "maloj Šilerovoj" dao ne iste odgovore, da su sve što imaju zaradili od kriminala.

"mala Šilerova" Foto: Kurir/Ana Paunković



"U Miljkovićevoj kući u Čačanskoj proveo sam sate, dane, mesece, bili smo nerazdvojni. Ta kuća je kupljena od kriminala, u tu činjenicu sam siguran", rekao je bivši pripadnik klana koji je posla sklapanja sporazuma pristao na kaznu od 18 godina zatvora za svedočenje o svim zločinima kriminalne grupe.

On je danas ponovo, pred Specijalnim sudom Belivuka i Miljkovića optuẓ̌io za nerešena ubistva Miljkovićevih kumova Vlastimira Miloševića i Mirka Kojića, zatim ubistvo dvojice suvlasnika Pink taksija, kao i učešće u drugim zločinima za koje se već vode postupci protiv njih.

Mirko Kojić Foto: Printscreen

"Oni su organizovali otmicu i ubistvo Kojića početkom 2020. Ja sam ga u Radničkoj na parkingu izvukao iz kola, stavio mu lisice, odvukao ga do kombija i predao njima. Miloševiću sam stavio kamere preko puta ulaza i GPS za praćenje pod kola, ali nisam znao da će da bude ubijen", govorio je o nerešenim ubistvima, a kada je branilac Belivuka i Miljkovića počeo da ga ispituje o detaljima sporazuma sa tužilaštvom na osnovu kog je dobio statu, Lalić mu je odgovorio da sa nekim stvarima ima "manje veze nego Lazarević s tri ubistva", zbog čega je sudija morala da reaguje i upozori na ponašanje.

"Sve su stekli od kriminala, nisu imali kako drugačije", ponovio je Lalić više puta, a prvi put od kako svedoči u postupcima Miljković i Belivuk nisu imali pitanja za njega.