Jedan od interesantnijih slučajeva krijumčarenja narkotika zabeležen je u februaru 2010, kada je uhapšena Olga N. (57). Ona je pre toga godinu dana međugradskim autobusima i taksijem prenosila drogu iz Beograda u Zrenjanin. Veruje se da ju je neko "otkucao", jer je odmah posle privođenja upućena na ginekološki pregled. U bolnici je utvrđeno da je u vagini krila 12 grama heroina, koji je bio spakovan u jedan prezervativ! Pred Višim sudom u Zrenjaninu osuđena je na sedam godina robije.

- Droga se švercuje kao na filmovima, inspiracija je neiscrpna. "Gutači narkotika" su posebna priča - dodaje izvor.