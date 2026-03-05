Slušaj vest

Danas je uhapšen K.V. (27) iz Sente, a prethodno i maloletnik (15) zbog ubistva penzionerke Jolan Kopaš (78) u tom mestu.

Kako se sumnja, K.V. je nagovorio maloletnika da ubije nesrećnu ženu i uzme joj veću količina dinara i evra, koje su kasnije podelili.

Podsetimo, Jolan je živela sama u kući u Senti.

Foto: Kurir/S.U.

Kako saznajemo od dobro obaveštenog izvora bliskog istrazi, K.V. je stariji brat devojke koja je živela kao podstanarka kod bake Jolan. Sa nekoliko godina starijom i punoletnom ženskom osobom družio se i petnaestogodišnjak osumnjičen kao direktni izvršilac ubistva. K.V. je podstakao maloletnika da okrvari ruke. Novac su podelili i nemilice trošili.

Foto: Sasa Urošev