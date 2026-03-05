Slušaj vest

Saobraćajni policajac S.P. (24) koji je 2. marta na Bulevaru kneza Miloša u Novom Sadu motociklom udario pešaka koji je gurao bicikl na pešačkom prelazu, nakon čega je preminuo, saslušan je danas i kako Kurir saznaje, na predlog tužilaštva, njemu je određen pritvor do 30 dana!

Osumnjičeni je, inače, policijski službenik Odeljenja saobraćajne policije, a u saobraćajnoj nezgodi učestvovao je u vreme kada nije bio na dužnosti, sa vozilom u privatnom vlasništvu. Na teret mu se stavlja teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

- Povodom saobraćajne nezgode na Bulevaru kneza Miloša u Novom Sadu, rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu nakon saslušanja, a na predlog tužilaštva, prema osumnjičenom S.P. zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja određen pritvor do 30 dana - navode za Kurir iz Višeg suda u Novom Sadu i dodaju:

- Pritvor je određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogao ometati postupak uticanjem na svedoke i da bi mogao ponoviti krivično delo.

Podsetimo, novosadska policija uhapsila je 2. marta motociklistu osumnjičenog da je motociklom na Bulevaru kneza Miloša udario pešaka koji je gurao bicikl na pešačkom prelazu.

Povređeni je, usled zadobijenih povreda, preminuo u Kliničkom centru Vojvodine.