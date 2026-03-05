Slušaj vest

Popodne je došlo do saobraćajne nezgode kada je traktor udario vozača električnog skutera na putu između Kanjiže i Sente, u blizini sela Vojvoda Zimonjić.

Za sada nije poznato u kakvom je stanju učesnik nesreće.

Na licu mesta trenutno traje uviđaj.

Kurir.rs

