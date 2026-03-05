U saobraćajnoj nesreći kod Kanjiže, traktor je udario vozača električnog skutera. Uviđaj je u toku, a stanje povređenog još nije poznato.
TRAKTOR OBORIO VOZAČA ELEKTRIČNOG SKUTERA: Saobraćajna nesreća kod Kanjiže, u toku je uviđaj (FOTO)
Popodne je došlo do saobraćajne nezgode kada je traktor udario vozača električnog skutera na putu između Kanjiže i Sente, u blizini sela Vojvoda Zimonjić.
Za sada nije poznato u kakvom je stanju učesnik nesreće.
Na licu mesta trenutno traje uviđaj.
