Na suđenju pripadnicima takozvanog „vračarskog klana“ danas su izvedeni novi dokazi i saslušani svedoci, a pred sudom su prikazane fotografije, audio-snimci i poruke razmenjene putem Skaj aplikacije između optuženih.

Za emisiju "Crna hronika", koja se emituje na Kurir televiziji, više o ovom događaju istražila je Slađana Nedeljković - urednica i voditeljka emisije "Crna hronika".

- Na početku suđenja svedočila je Ivana Mitrović, koja je detaljno opisala događaj kojem je prisustvovala u jednom beogradskom kafiću nedaleko od Makenzijeve ulice. Kako je navela, videla je muškarca obučenog u crno, sa maskom na licu, koji je držao pištolj i u jednom trenutku ga uperio ka prolaznicima, nakon čega je ispalio nekoliko hitaca - rekla je Nedeljković.

Slađana Nedeljković, urednica i voditeljka emisije Crna hronika Foto: Kurir Televizija

Svedokinja pozvala policiju

Kako je navela, nakon incidenta odmah je obavestila policiju i sa konobarom sačekala nadležne da daju izjavu, ali nije mogla sa sigurnošću da kaže da bi prepoznala napadača.

- Prema njenim rečima, odmah je obavestila policiju, a ona i konobar ostali su na licu mesta kako bi dali izjave nadležnim organima. Na pitanje sudije da li bi mogla da prepozna napadača ukoliko bi ga ponovo videla, odgovorila je da ne bi, jer, kako je rekla, nije imao specifičnu građu koja bi joj ostala u sećanju - navela je.

Izvedeni audio-snimci i fotografije

Nedeljković je dodala da su nakon svedočenja prikazani audio-snimci i fotografije, dok je optuženi Đorđe Knežević negirao da je njegov glas na jednom od snimaka.

Foto: Screenshot/Libertas/SKY aplikacija

- Nakon njenog svedočenja izvedene su fotografije i audio-snimci. Povodom jednog od audio-zapisa oglasio se Đorđe Knežević, koji je negirao da je glas na snimku njegov. U nastavku su prikazane i fotografije koje se odnose na Miloša Milovića, na kojima se nalaze različite muške osobe. Međutim, optuženi nisu mogli da potvrde identitet osoba sa fotografija niti su odgovarali na pitanja sudije tim povodom - objasnila je Nedeljković.

Svedočenje troje veštaka

Pred sudom su pročitane i poruke razmenjene putem aplikacije Skaj između prvooptuženog Nikole Vušovića i Nedeljka Todorovića, dok je nastavak suđenja zakazan za 31. mart, kada bi trebalo da svedoče veštaci.

- Sud je takođe izveo i poruke razmenjene putem aplikacije Skaj između prvooptuženog Nikole Vušovića, poznatog kao Džoni sa Vračara, i Nedeljka Todorovića, koji se takođe nalazi na optuženičkoj klupi. Naredno ročište zakazano je za 31. mart, kada se očekuje svedočenje troje veštaka koji su sačinili relevantne zapisnike u ovom predmetu - zaključila je.

